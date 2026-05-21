STRAVA NA CESTI Poginula pješakinja. Zatvoren dio A1

Sinoć, oko 23:40 sati na 341 km na autocesti A1, nedaleko od odmorišta Sitno, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač osobnog vozila udario u pješakinju koja se nalazila na kolniku, objavila je PU splitsko-dalmatinska.

Pješakinja je smrtno stradala. Na mjestu događaja policijski službenici su obavili očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika uz nazočnost sudskog vještaka. Autocesta A 1, od čvora Prgomet do čvora Danilo, u pravcu Zagreba u ovom trenutku je još uvijek zatvorena je za promet.