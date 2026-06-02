Preokret na sudu u Vinkovcima! Prihvatili zahtjeve Banožićeve obrane i bračni par za svjedoke

Općinski sud u Vinkovcima prihvatio je prijedlog obrane bivšeg ministra Marija Banožića da im se dostave fotografije na CD-u i DVD-u, kao i prijedlog da se prihvati svjedočenje Biljane i Marija Skokića, koji su se javili gotovo dvije godine nakon nesreće.

Prva je to 'pobjeda' Banožićeve obrane na suđenju za izazivanje prometne nesreće od 11. studenog 2023. godine u kojoj je poginuo 41-godišnji Goran Šarić.

Banožićeva obrana na ročištu u utorak istaknula je kako se oni tek upoznaju sa služajem te zahtjevaju uvid u neke stvari u spisu.

- Predmet Banožić je jedni u mojoj karijeri u kojemu braniteljima nije omogućen uvid u cd i medije na kojima su zabilježene fotografije s nesreće. Banožić je jedina osoba koji je od suda dobio zabranu uvida u spis. Mi formalno pravo imamo pravo uvida u spis koji ima preko 800 stranica i kojega smo cijelog kopirali kako bismo vidjeli ima li u njemu fotografije koju je prometni vještak dobio prilikom vještačenja, a to je jedna fotografija koja pokazuje brzinomjer Šarićevog Mercedesa. I te fotografije nema u spisu kao ni ostalih slika s dvd i cd medija. Zašto ta dokumentacija nije priložena u spisu, što je tražila i odvjetnica Vržina, a o čemu državno odvjetništvo nije donijelo nikakvu odluku. Ni optužno vijeće nije dalo obrani uvid u te medije, nego su samo dali mogućnost obrani da se uvid u to omogući u kasnijoj fazi postupka, a to je sada ta faza - rekla je na početku obrazloženja zahtjeva jedna od Banožićevih odvjetnica, Marijana Tomić.

Sud je naposlejtku prihvatio prijedlog obrane da im se dostave fotografije na CD i DVD-u jer je vještak doista temeljio svoj nalaz na fotografiji koje nema u spisu.

Što se tiče svjedočenja Biljane i Marija Skokića, koji su se sami javili Banožićevoj prethodnoj odvjetnici, obrana ističe kako je potrebno saslušati njih kao ranije predložene svjedoke

- Ne pozivamo ih da pričaju bajke. Imamo izlistanje poziva s 112 gdje je evidentirano da su primili dva poziva Biljane Skokić - dodala je odvjetnica. Sud je prihvatio njihovo svjedočenje jer je zaista zabilježen njihov poziv prema centru 112.

Odbili su prijedlog za toksikološko vještačenje, kao i čitanje nalaza Roberta Spudića jer će vijeće donijeti odluku o provođenju novog kombiniranog medicinsko-prometno-toksikološkog vještačenja. Odbili su i prijedlog tražena izjave od Allianz osiguranja vezano za isplaćene iznose.