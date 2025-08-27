Preokret u Beogradu! Poništena odluka o mladom Hrvatu Bruni kojeg su otjerali iz zemlje

Preokret u Beogradu. Kako ekskluzivno doznaju 24sata, a potvrdio nam je i odvjetnik Dejan Putniković iz Beograda drugostupanjski sud ukinuo je presudu prvostupanjskog suda vezanog za mladog Hrvata Brunu Horvata.

- Donesena je odluka drugostupanjskog suda o ukidanju presude prvostupanjskog suda da je proglašen krivim zbog drskog i bezobzirnog ponašanja iz Zakona o javnom redu i miru u odnosu na policijske službenike - rekao nam je odvjetnik Putniković.

Odvjetnik je dodao i kako je mladi Hrvat sada u statusu okrivljenika kojem će se suditi kada za to dođe red. Podsjetimo, Bruno je uhićen prije nekoliko dana, a nakon toga i deportiran iz Srbije.

Ivica Dačić, ministar unutarnjih poslova Srbije rekao je kako je tijekom nereda u Srbiji uhićeno 37 ljudi, među kojima je jedan državljanin Hrvatske. Odvjetnik nam je također najavio i kako će pisati žalbu na rješenje o udaljavanju iz zemlje.

Nakon što se vratio iz Srbije, mladi Hrvat je za 24sata ispričao što se dogodilo u Beogradu, prema njegovom viđenju.

- Došao sam u Srbiju kod prijatelja u posjetu, mi se nismo nalazili na prosvjedu kao što je rečeno. Tamo su me legitimirali, u sporednoj ulici, ponavljam na prosvjedu nisam bio, niti sam skandirao niti nešto slično. Vidjeli su moje hrvatske dokumente i odveli su me u stanicu s ostalima iz Srbije, koji su tamo bili - počinje nam pričati.

Kako je istaknuo, državljani Srbije koji su bili privedeni s njim pušteni su nakon sat vremena, a njega se zadržalo tijekom noći u pritvoru.

- Ujutro sam odveden na sud gdje su mi prišili optužbu da sam gađao žandarmeriju, da sam sudjelovao na prosvjedu, da sam bio drzak i bezobrazan, da sam ih gađao sa suzavcem, pirotehnikom i razno raznim predmetima. Ja uopće nisam ozlijeđen, da sam radio to što su rekli vjerojatno bi imao nekakvu ozljedu.

Na sudu su mi dali insinuacije ako to ne priznam, da mi slijedi gore od novčane kazne. Dobio sam kaznu od 41.000 dinara što je oko 400 eura. Kako su mi rekli da ako ne priznam da će biti težih posljedica, ja sam u toj situaciji prihvatio novčanu kaznu, to sam platio - govori nam je mladi Hrvat. Navodi kako se u rješenju koje je dobio sa suda navodi da je optužen za napad na žandarmeriju.

- Bio sam deportiran istog trena u Hrvatsku. Bio sam u pritvoru, nisu me tukli, ali bilo je psihično teško - zaključuje Horvat.