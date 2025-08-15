Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more

Ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je kako su trojica stranih državljana uhićena zbog napada na policijske službenike tijekom sinoćnjih prosvjeda u više gradova Srbije. Među uhićenima su državljanin Hrvatske, državljanin Slovenije i državljanin Italije.

Prema riječima ministra, među privedenima je i hrvatski državljanin B.H., koji je oko 23.30 sati, na uglu Nemanjine i Resavske ulice u Beogradu, napao pripadnika Žandarmerije. Dačić je istaknuo kako je Horvat u Srbiju ušao istu večer preko graničnog prijelaza kod Šida.

- Što državljanin Hrvatske radi na prosvjedu u Srbiji? Što bi se dogodilo da neki Srbenda iz Srbije ode u Zagreb i tamo napadne policijske službenike? Pa naše ljude bacaju u more u Splitu kad im dođu na ljetovanje i pune im džepove, a kamoli da tuku njihove policajce. On dolazi iz Hrvatske specijalno zbog toga i napada našu Žandarmeriju. I sad je to policijska brutalnost, je li tako? - rekao je Dačić na konferenciji za medije.

Ministar je pozvao sve građane na mir i suzdržanost, naglašavajući da "nitko nema pravo napadati policiju te da će policija uvijek reagirati u skladu sa zakonom".

- Policija radi svoj posao, policija je narodna, ona radi u interesu države. Ovdje nije riječ o bilo kojim političkim strankama, riječ je o državi. Riječ je o tome da se osigura stabilan javni red. Ovakve scene nisu normalne i one ne smiju nikome biti cilj, a policija ih ima obvezu spriječiti - rekao je Dačić.

Dodao je kako se tijekom prosvjeda vidjelo da do nasilja dolazi i bez prisustva pristalica Srpske napredne stranke (SNS), te da su u pojedinim gradovima napadnute i prostorije Socijalističke partije Srbije (SPS).

Dačić je iznio podatke prema kojima je tijekom sinoćnjih prosvjeda ozlijeđeno 75 policijskih službenika, dok je u posljednja tri dana ozlijeđeno ukupno 121 policajac, od čega devet s teškim tjelesnim ozljedama, prema izvještajima liječnika.

- Policija je sinoć masovno, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno napadnuta. Demonstranti su pokušali nasilno probiti kordone, gađali su policiju kamenicama, ciglama, plastičnim bocama napunjenima vodom, pirotehničkim sredstvima, a koristili su i motke i razne palice - rekao je ministar.

Prema njegovim riječima, oštećeno je nekoliko policijskih vozila, a uništeno je više od 70 komada zaštitne opreme. Zbog napada na policiju tijekom sinoćnjih događanja privedeno je 114 ljudi, podnesene su 34 kaznene prijave i 28 prekršajnih prijava, dok je zabilježeno 11 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

- Ta lica će biti ili su već predana nadležnim pravosudnim organima, odnosno tužiteljstvu, na daljnje postupanje. Kako će se ta djela kvalificirati i hoće li se uopće kvalificirati više nije u našim rukama. Tko će biti zadržan, a tko pušten, nije više u rukama Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno policije - rekao je Dačić.

Na kraju je ponovio kako napadi na policiju predstavljaju napad na državu Srbiju.

- Policajci su oličenje države, policajci predstavljaju državu. Policajci nikoga ne napadaju, oni štite javni red i mir - zaključio je Dačić.

Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji.

O svemu se oglasilo i ministarstvo vanjskih poslova.

- Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao niti Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, nije službeno obaviješteno o navodnom sinoćnjem uhićenju hrvatskog državljanina u Republici Srbiji koji je sudjelovao u prosvjedima. Stoga, ne možemo komentirati slučaj prije no što se utvrde činjenice okolnosti kao i je li do samog uhićenja i došlo - rekli su nam.