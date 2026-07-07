Preokret u Francuskoj! Unatoč osudi, Le Pen izlazi na izbore!

Rekla sam ranije da neću voditi kampanju, ako budem morala nositi elektroničku narukvicu. Međutim, kako posotji mogućnost žalbe na Kasacijskom sudu i ukidanja ranijih odluka, ići ću u kampanju bez elektroničke narukvice. Večeras sam kanidatkinja na predsjedničkim izborima, rekla je dugogodišnja čelnica francuskog Nacionalnog okupljanja, Marine Le Pen, za televiziju TF1.

Njene izjave dolaze nakon što joj je sud u utorak potvrdio osudu za pronevjeru sredstava Europskog parlamenta. Međutim, sud joj je ukinuo i neposrednu petogodišnju zabranu kandidiranja i zamijenio je kraćom mjerom. Također, određeno joj je i godinu dana kućnog pritvora.

Upravo zbog toga je Le Pen ranije isticala da se neće kandidirati ako će nositi narukvicu koja će kontrolirati njeno kretanje. Isticala je kako predsjednički kandidat mora imati slobodu kretanja. Međutim, daljnjim žalbama Le Pen ima priliku voditi kampanju i bez kontrole kretanja.

Njezina stranka, Nacionalno okupljanje, posljednjih je godina snažno ojačala i prema anketama ima jednu od najvećih šansi dosad za osvajanje Elizejske palače na izborima iduće godine. Ako se Le Pen zbog presude ipak povuče iz utrke, kao moguća zamjena spominje se njezin 30-godišnji politički nasljednik Jordan Bardella.

Upitana želi li se ispričati Francuzima nakon što je osuđena za pronevjeru javnih sredstava, Le Pen je odbacila optužbe.

- Smatram da smo nevini za djela koja nam se stavljaju na teret i da se ta djela ne mogu kvalificirati kao pronevjera javnih sredstava - rekla je.