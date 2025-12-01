Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Sudeći prema pisanju portala Teleskop slučaj ozljeđivanja časne sestre u Zagrebu dobio je novi obrat. Kako tvrde opskurni portali i pojedinci, časnu sestru je navodno ozlijedio stranac, ali novinar Teleskopa sve to demantira.

Iz pouzdanih izvora doznaju kako ne postoje konkretni dokazi o tome da je izvršen napad na časnu sestru Mariju Zrno, a niti da je ozljeđivanje povezano s trećom stranom. Uz to, ne postoji dokaz koji bi bi upućivao na to da je navodni napadač bio Afganistanac.

Podsjetimo, časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo. Riječ je o lakšim ozljedama.

Policijska istraga ide u drugom smjeru sada. Kao najizglednija mogućnost razmatra se samoozljeđivanje. Ipak, ovo još nije službeni zaključak istrage, već samo hipoteza.

Časna sestra je tijekom vikenda ostala hospitalizirana, no ne zbog potrebe za posebnom medicinskom skrbi, već iz proceduralnih razloga, budući da se događaj zbio u petak, uobičajena je praksa da se otpust i daljnji postupci odgađaju do ponedjeljka, navodi portal.

Policija će časnu, kada izađe, detaljno ispitati. Mnogo toga im je bilo neobično. Sumnju je izazvao nedostatak svjedoka, s obzirom na to da je riječ o naseljenom mjestu. Uz to, časna nije odmah pozvala Hitnu pomoć niti policiju.

Teleskop piše kako se časna javila u bolnicu par sati nakon napada. Stigla je uz pratnju. Policiju je pozvala bolnica, i to tek nakon što je pacijentica rekla da je napadnuta.