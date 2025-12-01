Obavijesti

NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.

Sudeći prema pisanju portala Teleskop slučaj ozljeđivanja časne sestre u Zagrebu dobio je novi obrat. Kako tvrde opskurni portali i pojedinci, časnu sestru je navodno ozlijedio stranac, ali novinar Teleskopa sve to demantira.

Iz pouzdanih izvora doznaju kako ne postoje konkretni dokazi o tome da je izvršen napad na časnu sestru Mariju Zrno, a niti da je ozljeđivanje povezano s trećom stranom. Uz to, ne postoji dokaz koji bi bi upućivao na to da je navodni napadač bio Afganistanac.

Podsjetimo, časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo. Riječ je o lakšim ozljedama.

Policijska istraga ide u drugom smjeru sada. Kao najizglednija mogućnost razmatra se samoozljeđivanje. Ipak, ovo još nije službeni zaključak istrage, već samo hipoteza.

RANJENA OŠTRIM PREDMETOM Intenzivno se provjerava napad na časnu u Zagrebu: Policija nema dokaze o napadu?
Intenzivno se provjerava napad na časnu u Zagrebu: Policija nema dokaze o napadu?

Časna sestra je tijekom vikenda ostala hospitalizirana, no ne zbog potrebe za posebnom medicinskom skrbi, već iz proceduralnih razloga, budući da se događaj zbio u petak, uobičajena je praksa da se otpust i daljnji postupci odgađaju do ponedjeljka, navodi portal.

Policija će časnu, kada izađe, detaljno ispitati. Mnogo toga im je bilo neobično. Sumnju je izazvao nedostatak svjedoka, s obzirom na to da je riječ o naseljenom mjestu. Uz to, časna nije odmah pozvala Hitnu pomoć niti policiju.

Teleskop piše kako se časna javila u bolnicu par sati nakon napada. Stigla je uz pratnju. Policiju je pozvala bolnica, i to tek nakon što je pacijentica rekla da je napadnuta.

