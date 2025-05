Preokret u slučaju protjerane Hrvatice: Ostaje u Beogradu!

Upravni sud u Beogradu usvojio je privremenu mjeru kojom odlaže protjerivanje hrvatske državljanke Arien Ivković Stojanović, do završetka postupka po žalbi na rješenje MUP-a Srbije o deportaciji donijeto početkom travnja, potvrdio je u pojedjeljak Hini njezin odvjetnik Jovan Rajić.

Hrvatskoj državljanki Stojanović Ivković, koja je u Beogradu završila medicinski fakultet, zaposlila se, udala i osnovala obitelj, srbijanske vlasti su 8. travnja uskratile gostoprimstvo poslije 12 godina života u Beogradu.

Privremena mjera suda o odgodi protjerivanja suspendira rješenje srbijanskog MUP-a i onemogućuje njezinu deportaciju.

Upravni sud u Beogradu je prethodno 7. svibnja odio njezin zahtjev za odgodu izvršenja rješenja MUP-a Srbije, kojim joj je naloženo da u roku od sedam dana nakon uručenja tog rješenja napusti Srbiju.

Njezin odvjetnik Jovan Rajić poručio je tada da to "nije kraj pravne borbe".

Nakon što je dostavljena dodatna dokumentacija - nalaz psihijatra o trajnim posljedicama razdvajanja obitelji, Upravni sud donio je novu odluku i usvojio privremenu mjeru.

Foto: Zorana Jevtic

Razlozi za protjerivanje u međuvremeni nisu objavljeni, ali Stojanović Ivković je beogradskim medijima ranije rekla kako pretpostavlja da je to zbog njezine potpore studentima koji mjesecima prosvjeduju u Srbiji.

"Svakako ćemo podnijeti novi zahtjev Upravnom sudu za odlaganje rješenja, jer ovu odluku smatramo nezakonitom. Osim toga, očekujemo i drugostupanjsku odluku u upravnom postupku, koja će konačno odlučiti o zakonitosti rješenja MUP-a o protjerivanju Arien iz Srbije", naveo je tada u priopćenju odvjetnik Rajić.

On je rekao da se sada čeka odluka po žalbi upućenoj MUP-u.

"Nakon toga ćemo znati više o daljim potezima jer ni to neće biti konačno s obzirom na to da se obje strane mogu žaliti Upravnom sudu. U svakom slučaju, Arien do daljeg ostaje u Srbiji jer poslije odluke Upravnog suda MUP je ne može prinudno deportirati", rekao je Hini odvjetnik Rajić.

Foto: Zorana Jevtic

On je ranije naglasio da Arien Stojanović Ivković neće dragovoljno napustiti teritorij Srbije i rastati od svoje obitelji, jer se ne želi "povinovati bezakonju i arbitrarnosti koju provode vidljive i 'nevidljive sile' u srpskim institucijama i pravosuđu".

"Neka oni koji su donijeli ovu besramnu i nezakonitu odluku, učine i posljednji korak i njezinom prinudnom deportacijom pokažu da se fašizam u svom punom užasu vratio u Europu, u 21. stoljeću", istaknuo je u svom ranijem priopćenju medijima odvjetnik Rajić.