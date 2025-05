Preokreti, iznenađenja i savezi: Ovako su ključni lokalni čelnici osvojili vlasti prije četiri godine

Na prošlim lokalnim izborima bilo je iznenađenja, teških bitki u drugom krugu, ali i onih koji su bez problema pobjeđivali. Ali i situacija da pobjednički kandidat nema većinu u lokalnoj Skupštini ili vijeću, pa su odluke zapinjale, građani trpjeli, a u nekim mjestima su zato morali ponovno na birališta prije isteka mandata.

Dok čekamo rezultate ovih izbora i prve podatke u 21 sat, podsjećamo kako su prije četiri godine pobijedili župani, gradonačelnici središta županija i gradonačelnik Zagreba koji je i jedini i grad i županija – ukupno 41 lokalni dužnosnik koji odlučuju o životima stanovnika većine Hrvatske.

Nakon smrti Milana Bandića, Tomislav Tomašević i lista Možemo su dobili skoro referendumsku podršku. Osvojili su 23 mandata i samo jedan je nedostajao za većinu što su riješili koalicijom sa SDP-om. Dobili su i skoro sve gradske četvrti. Tomaševiću je planove o pobjedi u prvom krugu ipak pomrsio Miroslav Škoro. Tomašević je dobio 45 posto potpore u prvom krugu, a za drugo mjesto se vodila napeta bitka u kojoj je ipak ušao Škoro s nešto više od 12 posto potpore. U drugom krugu je Tomašević dobio skoro 200.000 glasova ili oko 65 posto i tako srušio rekord, dok je Škoro ipak uspio motivirati protivnike, ali je stao na oko 35 posto.

U Splitu je gradonačelnik postao Ivica Puljak, ali također ne u prvom krugu u kojem je osvojio tek nešto manje od 27 posto glasova, dok je HDZ-ov kandidat Vice Mihanović ipak dobio 23,2 posto glasova. Drugi krug je Puljak dobio s oko 57 posto glasova, ali problem je bila većina. Nakon previranja i pucanja partnerstva, Split je išao na izvanredne izbore nakon kojih je Puljak stabilizirao vlast.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji je veteran Blaženko Boban i danas kandidat za župana. Boban je prije četiri godine kao pobjednik prvog kruga izašao s podrškom 29,5 posto birača, dok je SDP-ov Ranko Ostojić imao oko 23 posto. Ostojić ipak nije mogao ujediniti birače oporbe, pa je izgubio s razlikom od oko 30.000 glasova jer je Boban osvojio više od 88.000 pri niskoj izlaznosti ispod 40 posto.

U Rijeci je prije četiri godine SDP napravio smjenu generacija i umjesto veterana Vojka Obersnela je na scenu stupio njegov zamjenik . On je dobio izbore, ali se do kraja mandata patio s većinom u vijeću. Filipovićev je bio najbolji u prvom krugu s Marko Filipović više od 30 posto glasova, dok je nezavisni Davor Štimac ušao u drugi krug s potporom od 16 posto birača. U drugom krugu je Filipović pobijedio s tek tri tisuće glasova razlike, a tu se vidjelo da SDP polako gubi zamah u Rijeci. Sve je kulminiralo raskolom, pa sada Filipović ide kao nezavisni, SDP je kandidirao njegovu zamjenicu Sandru Krpan, a to cjepkanje glasova bi moglo dovesti do toga da SDP izgubi treći grad po veličini.

U Primorsko-goranskoj županiji nije bilo iznenađenja na prošlim izborima iako je SDP-ov veteran Zlatko Komadina s osvojenih 39,4 posto glasova morao u drugi krug s HDZ-ovim bivšim ministrom turizma Garijem Cappellijem koji je osvojio 23,5 posto glasova. Ali Komadina je prilično glatko dobio u drugom krugu, a nakon isteka mandata se povukao i sada će njegov dosadašnji zamjenik pokušati održati SDP na vlasti u županiji.

U Osijeku je HDZ dobio svog gradonačelnika i isplatilo mu se igrati na novo lice. Ivan Radić je i ove godine apsolutni favorit za gradonačelnika, a 2021. je pobjednik prvog kruga bio sa skoro 39 posto glasova. Protukandidat Berislav Mlinarević kojeg su podržavali Domovinski pokret i Most je imao dvostruku manje, pa je Radić glatko dobio u drugom krugu osvojivši skoro 60 posto glasova.

U Osječko-baranjskoj županiji je samo bilo pitanje s koliko postotaka tadašnji HDZ-ov župan Ivan Anušić dobiti u prvom krugu. Na kraju je osvojio skoro 62 posto u županiji kojom je neprikosnoveno vladao sve dok nije postao ministar obrane. I sada je zadržao veliki utjecaj, a njegova suradnica i bivša ministrica Nataša Tramišak je favorit na današnjim izborima.

Jug Hrvatske, Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju drži HDZ, ali nije sve išlo potpuno glatko.

U Dubrovniku je HDZ-ov Mato Franković u prvom krugu osvojio skoro 37 posto glasova i napravio veliku razliku naspram Pere Vićana koji je za dlaku ušao u drugi krug umjesto bivšeg gradonačelnika Andre Vlahušića. No, s 13,5 posto glasova iz prvog kruga, Vićan nije mogao stići Frankovića koji je u drugom krugu dobio povjerenje oko 57 posto birača.

Ali u utrci za župana je Mostov Božo Petrov dobro namučio HDZ-ova Nikolu Dobroslavića. Iako je Dobroslavić u prvom krugu osvojio skoro dvostruko više glasova od Petrova(40 posto naspram 21 posto), Petrov je uspio u drugom privući skoro sve ostale birače, pa je Dobroslavić u konačnici pobijedio s tek dvije tisuće glasova razlike. Dobroslavić se na ovim izborima povukao, a Petrov se ponovno okušava u utrci, ovaj puta protiv HDZ-ova Blaža Peze.

U Šibensko-kninskoj županiji je bila prava izborna drama. HDZ je godinama držao tu županiju, ali se za župana kandidirao tada nezavisni gradonačelnik Knina Marko Jelić koji je već 2017. zadao HDZ-u udarac uzevši im taj grad. Jelić i tadašnji HDZ-ov župan Goran Pauk su u prvom krugu bili skoro izjednačeni( 36,5 posto naspram 36,1 posto podrške), ali je Jelić u drugom krugu uspio dobiti sve oporbene glasače i sa osvojenih skoro 60 posto glasova je daleko iza sebe ostavio Pauka. Jelić se sada povukao, a HDZ ponovno juriša na fotelju župana.

U Šibeniku je bilo puno izvjesnije, a HDZ-ov gradonačelnik Željko Burić i danas slovi za favorita. U prvom krugu je osvojio skoro 47 posto glasova naspram 19 posto SDP-ove uzdanice Tončija Restovića. Drugi krug je bio formalnost i Burić je dobio preko 60 posto glasova.

U Zadarskoj županiji je bilo drame na obije razine. Iako je HDZ-ov Božidar Longin u prvom krugu utrke za župana osvojio više od 43 posto, a nezavisni Ivica Žuvela manje od 16 posto, pokazalo se da je Žuvela uspio pridobiti birače ostalih kandidata. Longin se u drugom krugu znojio, ali na kraju pobijedio tijesnom razlikom oko 1500 glasova. HDZ je sada maknuo Longina i idu s Josipom Bilaverom.

U Zadru je HDZ-ov Branko Dukić također pokazao znake slabosti, a u konačnici HDZ nije uspio imati većinu u vijeću. Dukić je pobijedio u prvom krugu osvojivši 38,5 posto glasova naspram Marka Vučetića koji je imao širu stranačku podršku, uključujući i SDP, ali je osvojio 26,3 posto glasova. Sa oko 53 posto glasova Dukić je pobijedio u drugom krugu, ali sada više nije kandidat i HDZ se odlučio za novo lice – Šimu Erlića kojem je ultimativni zadatak ne izgubiti vlast u Zadru.

U Ličko-senjskoj županiji i Gospiću je bila prava drama i politički preokret. Bivši HDZ-ov župan Darko Milinović je vodio tijesnu bitku za zadržavanje vlasti s Ernestom Petryjem iz HDZ-a. Milinović je u prvom krugu bio za dlaku bolji, osvojio je 33,3 posto glasova, a Petry 32 posto glasova. Ali u drugom krugu preokret, Petry ga skida s vlasti s osvojenih oko 53 posto glasova.

Misilo se da je to kraj veterana i bivšeg ministra zdravstva Milinovića nakon što ga se stranka odrekla. Ali onda je uslijedio još jedan presedan u Gospiću. U središtu županije je gradonačelnički mandat dobio Karlo Starčević iz HSP-a osvojivši već u prvom krugu 47 posto glasova. HDZ-ov Mario Stilinović nije imao šanse u drugom krugu i dobio je manje od 30 posto glasova.

Ali iako je osobno uživao veliku podršku građana, Starčević nije uspio ovladati vijećem, pa se na pola mandata povukao i odlučio se više ne kandidirati. I u tako u gradonačelničku fotelju u napetoj izbornoj bitci sjeda povratnik Darko Milinović koji pobjeđuje HDZ u središtu županije i sada je favorit za novi mandat.

U Istri i Puli također drama i preokreti koji su u konačnici oslabili nekad neupitne vladare – IDS.

U prvom krugu za župana, IDS-ov Boris Miletić je osvojio skoro 47 posto glasova i drugi krug se smatrao formalnost jer je SDP-ov Danijel Ferić zastao na 22 posto. Ali Ferić također kupi glasove nezadovoljnih, pa je Miletić pobijedio s rekordno malom razlikom od tek 40 glasova. I jedan i drugi su dobili preko 22.000 glasova. Ali Miletić nije kao stranački dočekao kraj mandata i sada ide kao nezavisni protiv IDS-ova predsjednika Dalibora Pausa.

Ogroman udarac IDS doživljava i u Puli. Njihova kandidatkinja Elena Puh Belci u prvom krugu osvaja više od 35 posto glasova, a nezavisni Filip Zoričić skoro upola manje, 18,3 posto. Ali u drugom krugu Zoričić glatko pobjeđuje s osvojenih oko 55 posto i tako preuzima Pulu koja danas ima rekordnih deset kandidata.

U Karlovcu i županiji, HDZ nije imao dramu. U gradu je Damir Mandić već u prvom krugu dobio skoro 47 posto glasova, a u drugom je s 55 posto pobijedio Davora Petračića iz SDP-a. Također, HDZ-ovoj Martini Furdek-Hajdin je malo nedostajalo da već u prvom krugu osvoji županiju, pa je lagano pobijedila u drugom krugu sa 60 posto glasova SDP-ova Stjepana Mikulandrića.

U Sisačko-moslavačkoj županiji su ljuti protivnici HDZ i SDP podijelili vlast, pa HDZ drži županiju, a SDP Sisak. HDZ-ovo novo ime Ivan Celjak je skoro pobijedio u prvom krugu, a u drugom je sa osvojenih 70 posto glasova daleko iza sebe ostavio SDP-ova kandidata Danijela Berdaisa.

SDP-ova gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček je imala nešto težu bitku. U prvom krugu je osvojila 39,5 posto glasova, naspram HDZ-ove Željke Josić koja je imala skoro 34 posto. Ali Josić ipak nije uspjela okupiti glasove svih ostalih kandidata i napraviti preokret, pa je Ikić Baniček tijesno pobijedila s oko 51 posto glasova.

U Zagrebačkoj županiji je zanimljivo jer se opet susreću ista dva kandidata kao i na prošlim izborima. Dugogodišnji župan Stjepan Kožić koji je nezavisni, ali vlada uz pomoć HDZ-a je prije četiri godine, kao i danas, vodio bitku sa SDP-ovim Mihaelom Zmajlovićem. U prvom krugu ga je 2021. godine pobijedio s osvojenih skoro 45 posto glasova, dok je Zmajlović dobio oko 29 posto, ali nije uspio napraviti preokret. Kako je razlika u drugom krugu bila oko 6.000 glasova, Zmajlović se sada nada bolje rezultatu.

Ta županija nema svoje administrativno sjedište u nekom od gradova županije, nego u Zagrebu. Ali najveći grad je Velika Gorica u kojem je prije četiri godine HDZ-ov Krešimir Ačkar za dlaku prebacio 50 posto i pobijedio već u prvom krugu.

U Krapinsko-zagorskoj županiji pak SDP drži županijsku, a HDZ krapinsku gradsku vlast. SDP-ov Željko Kolar je u županiji pobijedio glatko osvojivši više od 56 posto glasova u prvom krugu, a i sada je favorit.

U Krapini je pak HDZ-ov Zoran Gregurović već u prvom krugu osvojio skoro 60 posto glasova i tako potvrdio mandat.

Zato je u Varaždinskoj županiji bila politička drama. Tada aktualni župan Radimir Čačić je bio favorit i u prvom krugu je dobio skoro 31 posto glasova, a HDZ-ov Anđelko Stričak 27 posto. Ali Stričak u drugom krugu skida Čačića s vlasti u tijesnoj izbornoj bitci i s razlikom manjom od dvije tisuće glasova.

U Varaždinu SDP-ov Neven Bosilj osvaja gradonačelnički mandat također tijesnim preokretom. U prvom krugu je osvojio tek nešto više od 19 posto glasova, dok je Ivan Čehok kao gradonačelnik dobio skoro 29,5 posto. U drugom krugu pobjeđuje Bosilj s razlikom manjom od 200 glasova, a i sada se bori za novi mandat.

U Međimurju nije bilo iznenađenja. Aktualni župan, nezavisni Matija Posavec je pobijedio u prvom krugu sa skoro 65 posto glasova, a u Čakovcu je njegova lista uspjela prekretom skinuti SDP-ova gradonačelnika.

Stjepan Kovač je mislio da može biti miran jer je u prvom krugu imao skoro 40 posto naspram Posavčeve uzdanice Ljerke Cividini koja je dobila manje od 28 posto. Ali Kovač je u drugom krugu uspio dobiti tek koji postotak više, dok je Cividini otišla na oko 58 posto i zasjela u fotelju gradonačelnice Čakovca.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji su se veći lomovi dogodili prije i poslije izbora nego na biralištima prije četiri godine. Gradonačelnik Ivan Penava je napustio HDZ koji ga je doveo na vlast i kao kandidat svoje liste i tada Konzervativaca osvaja skoro 44 posto u prvom krugu naspram HDZ-ova Nikole Madžara koji dobiva skoro 25 posto. Penava pobjeđuje u drugom krugu osvojivši skoro 55 posto glasova, ali Konzervativaca više nema, a Marijan Pavliček sada vodi Suvereniste koji su napustili koaliciju. Penava je postao predsjednik Domovinskog pokreta, ali se ne kandidira, a nakon ljetošnjeg raskola, njegove kolege koje su otišle u Domino sad podupiru Pavličeka za gradonačelnika. DP pak sa HDZ-om protiv kojeg su se borili prije četiri godine ima svog kandidata Domagoja Bilića.

U utrci za župana pak pobijedio HDZ-ov Damir Dekanić koji je i u prvom i u drugom krugu ostavio iza sebe danas DP-ova tajnika Josipa Dabru. Ali Dekanić je morao odstupiti nakon Uskokove optužnice, županiju vodi zamjenik, a DP i HDZ danas imaju također zajedničkog kandidata Ivana Bosančića.

HDZ je prije četiri godine glatko dobio brodsko-posavskog župana jer je Danijel Marušić već u prvom krugu osvojio skoro 54 posto glasova.

Ali Slavonski Brod čvrsto drži nezavisni Mirko Duspara koji je u prvom krugu dobio 42 posto, a u drugom teže nego se očekivalo dobio HDZ-ova Dragana Jelića.

U Požeško-slavonskoj županiji HDZ nije imao nikakvih problema. Njihova Antonija Jozić je u utrci za županicu pobijedila već u prvom krugu osvojivši više od 58 posto glasova. Nakon što je prijašnji HDZ-ov gradonačelnik optužen za niz koruptivnih aktivnosti, HDZ-ov Željko Glavić je ipak osvojio Požegu već u prvom krugu.

Slično je i u sjevernijoj županiji. Virovitičko-podravski župan Igor Adrović(HDZ) je već u prvom krugu dobio skoro 62 posto glasova. U Virovitici je HDZ-ov Ivica Kirin također sve riješio već u prvom krugu osvojivši 51,5 posto glasova.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji se pak dogodio preokret. Dotadašnji župan, tada nezavisni Damir Bajs je u prvom krugu osvojio 38,55 posto glasova, a HDZ-ov Marko Marušić 36,6 posto. U drugom krugu je Marušić pobijedio s osvojenih oko 55 posto glasova.

Bjelovar je pak oaza nekada moćnog HSLS-a. Njihov predsjednik Dario Hrebak je prije četiri godine premoćno pobijedio potvrdivši novi mandat sa skoro 67 posto glasova u prvom krugu. Tada je Hrebak podupirao Marušića, ali iako su HSLS i HDZ partneri na nacionalnoj razini, Hrebak sada ide protiv Marušića sa svojom kandidatkinjom.

I na kraju Koprivničko-križevačka županija u kojoj već dugo nema iznenađenja. Župan Darko Koren se sa svojom strankom ipak prije četiri godine morao pomučiti. U prvom krugu je pobijedio tad SDP-ova Mladena Kešera s osvojenih skoro 36 posto glasova naspram Kešerovih skoro 26 posto. Ali u drugom krugu se Kešer opasno približio, ali na kraju nije uspio srušiti Korena.

Koprivnica je pak SDP-ova utvrda u kojoj neprikosnoveno vlada Mišel Jakšić. I na izborima prije četiri godine je vlast potvrdio već u prvom krugu s osvojenih više od 59 posto glasova.