FRONTALKA U MEĐIMURJU

Prešao u suprotni smjer i zabio se u auto, oba vozača u bolnici

Piše Iva Tomas,
Prešao u suprotni smjer i zabio se u auto, oba vozača u bolnici
Foto: PU međimurska

Oba vozača je vozilo hitne pomoći prevezlo u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će naknadno okvalificirati ozljede

Vozač (21) automobila čakovečkih tablica sudario se s vozačem (42) u petak oko 9 sati na cesti između Nedelišća i Gornjeg Hrašćana. Zbog neprilagođene brzine, 21-godišnjak je prešao u suprotnu traku i tako izazvao sudar.

Drugi vozač sletio je izvan kolnika prilikom udarca, piše međimurska policija.

Oba vozača je vozilo hitne pomoći prevezlo u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će naknadno okvalificirati ozljede. Nakon toga, događaj će se i pravno procijeniti.

