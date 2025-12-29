Oba vozača je vozilo hitne pomoći prevezlo u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će naknadno okvalificirati ozljede
FRONTALKA U MEĐIMURJU
Prešao u suprotni smjer i zabio se u auto, oba vozača u bolnici
Vozač (21) automobila čakovečkih tablica sudario se s vozačem (42) u petak oko 9 sati na cesti između Nedelišća i Gornjeg Hrašćana. Zbog neprilagođene brzine, 21-godišnjak je prešao u suprotnu traku i tako izazvao sudar.
Drugi vozač sletio je izvan kolnika prilikom udarca, piše međimurska policija.
Oba vozača je vozilo hitne pomoći prevezlo u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje će naknadno okvalificirati ozljede. Nakon toga, događaj će se i pravno procijeniti.
