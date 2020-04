Još 54 ljudi oboljelo od korone, a šestero je umrlo u 24 sata

Ministar zdravstva Vili Beroš je na početku konferencije rekao kako je u Hrvatskoj još 54 nova oboljela i to je ukupno 1704 zaraženih u Hrvatskoj.

- Od jučer imamo šest preminulih bolesnika. Ovo je ipak smrtonosna bolest, moramo napraviti sve da spriječimo širenje. Preminuli su ljudi u Zagrebu, Rijeci i Splitu. Svi su imali kronične bolesti - poručio je. Oporavilo se 415 ljudi, 357 ljudi je hospitalizirano i 932 bolesnika koji su kod kuće. Beroš je ponovio kako naš zdravstveni sustav nije opterećen.

- Inicijativom Vlade i informatičke industrije u Hrvatskoj pokrenut je digitalni asistent Andrija. Cilj je pobuditi društvenu svijet, pogotovo kod mladih, jer Andrija će živjeti i raditi na platformi WhatsApp - rekao je Beroš i dodao kako će ova platforma omogućiti direktnu komunikaciju s umjetnom inteligencijom.

- Djelovat ćemo edukativno i moći će se provoditi asistirana samoanaliza - objasnio je. Za sve koji žele mogu dostavljati podatke o stanju u svojoj obitelji epidemiološkim službama.

Krunoslav Capak rekao je da se dogodio proboj virusa u dom za starije u Splitu s velikim brojem oboljelih.

- Razmišljali smo jesu li mjere dovoljne i donijeli smo nove mjere. Nismo razmišljali o tome i nismo imali podatke koliko ćemo opteretiti druge u zaposlenim domovima i epidemiologe s tim mjerama i sada su u tijeku neke korekcije i modifikacije mjera. Većina mjera, osim ovih da se zaposlenici kohortiraju u grupe, se provode - objasnio je Capak.

Ministar se dotaknuo slučaja smanjenja plaća u bolnicama.

- Poslodavac je obavezan svakom radniku platiti prekovremeni rad. A ako radnik to želi, poslodavac će mu dati slobodan dan umjesto uvećanja plaće - rekao je ministar Beroš.

- Ljudi koji su na liječenju kod kuće su tamo jer imaju ili vrlo blage simptome ili ih nemaju. No, oni bi trebali ostati kod kuće do izlječenja, osim ako situacija nije hitna. Ako im je to potrebno, mogu to iskomunicirati s liječnikom obiteljske medicine i vidjeti kako mogu obaviti pretragu koju trebaju - rekao je Capak.

Na pitanje zašto ministar zdravstva nije član stožera, Beroš je rekao:

- Za kojeg ministra mislite da bi bio najbolji za borbu protiv epidemije? Ja mislim da je to ministar zdravstva. Prema zakonu koji to regulira, tu su predstavnici ministarstva zdravstva koji pomažu. Pomoćnica ministra je također tu i članica je Stožera. Osobno smatram da moram biti ovdje i prisustvovati u radu Stožera i da se to od mene očekuje. Sve naše odluke bile su supotpisane temeljem zakona o zaštiti kućanstava o zarazne bolesti. Morali smo u trenutku naći odgovor na brojna pitanja i još ih uvijek pronalazimo. Sve što smo učinili, učinili smo da spasimo ljudske živote - rekao je.

Dodao je da je riječ o određenom pravilniku i poslovniku koji govori da Stožer može angažirati stručnjake da ih uključi u borbu.

Ministar Davor Božinović je rekao je Stožer u situaciji da može donositi odluke tijekom epidemije te da im je to omogućio, gotovo jednoglasno, Sabor.

- U borbi protiv epidemije sudjeluje cijeli sustav civilne zaštite, ne samo ljudi koji su profesionalni članovi Ravnateljstva - rekao je Božinović.

Jedno od novih žarišta korona virusa je i u Udbini.

- U Ličko-senjskoj županiji je situacija, u najmanju ruku, dobra. Imaju mali broj oboljelih. Tamo je zbog dolaska jedne osobe nakon potresa u Zagrebu se proširila epidemija u dvije obitelji. Nitko od kontakata ni oboljelih nema nikakve veze s domom tamo, on je sačuvan i nema zasad opasnosti da se bolest prošiti u dom. Ta županija ima mali broj stanovnika, a tamo smo poslali jedan tim u pomoć jer je kolega sam tamo i na izmaku je snaga - rekao je Capak.

Dotaknuo se i Zakona o zaštiti kućanstava od zaraznih bolesti.

- On je zastario je i u njema spomena Covida-19 i trebalo ga je renovirati. U prvom redu da se stavi obaveza praćenja bolesti da se doda ova bolest. Mi smo u svim odredbama imali napisane druge bolesti. Ova izmjena je da se naglasi posebno Covid-19, ali smo imali mogućnost i prije donositi sve mjere osim mjere samoizolacije koja do sad nije bila korištena. To i karantena se vrlo rijetko koristi u zadnjih 100 godina - rekao je Capak.

- U Zakonu je, gdje god su odredbe, pisalo i druge mjere. Imali smo legalitet za ono što smo provodili - poručio je Capak. Ministar Beroš rekao je da se ne boji budućih tužbi jer su sve mjere napravljene da se spriječe bolesti.

- Primjenjivale su se diljem svijeta i nemam dovojbi - poručio je.

- Važno je da naše društvo bude svjesno svoje odgovornosti, ali i buduće odgovornosti. Naše mjere bile su usmjerene sačuvanje života građana - rekao je Beroš.

Na pitanje što će biti s državnom maturom i kakvo epidemiološko stanje mora biti da se ona održi, Capak je rekao da, kako bi počeli relaksirati mjere je potrebno imati određeni pad nekoliko dana za redom.

- Imali smo blagi silazni trend i onda nam se dogodio Split i nemamo taj pad da bismo odlučili. Kakva će biti situacija u vrijeme kada bi se trebala održati državna matura je teško za znati. Ako bude povoljna situacija bi se mogla održati uz određene mjere. Siguran sam da u Ministarstvu znanosti i obrazovanja postoji određeni plan i sigurno će nas konzultirati oko toga - rekao je i dodao da su predviđanja u ovom trenutku nezahvalna, ali da uvijek postoji način da se nešto provede uz poštivanje mjera.

Ministar Beroš dodao je da epidemiologija nije u mogućnosti dati odgovor na to pitanje.

- Za sve smo konzultirali niz stručnjaka i da u suglasju donesu odluke za školski sustav - poručio je.

