I ovog utorka je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije sa svojim zamjenicima Lukom Korlaetom i Danijelom Dolenec.

PRATITE UŽIVO: Presica Tomislava Tomaševića

Luka Korlaet je na početku konferencije govorio je o obnovi nakon potresa istaknuvši kako se svaki petak održavaju sastanci svih dionika u tom procesu. Do sad su ih imali tri.

Dolenec je izvijestila o promjenama unutar Stožera Civilne zaštite. Novi načelnik bit će Luka Korlaet, a među članovima Stožera je i ravnatelj bolnice Sv. Duh.

Gradonačelnik Tomašević imenovao je v.d.pročelnicu Ureda za kulturu do raspisivanja natječaja. Tomašević je najavio i kako se obustavljaju pozivi za jednokratne potpore udrugama od 31. srpnja.

- Ti javni pozivi su otvoreni cijelo vrijeme do potrošnje sredstava, a zbog racionalizacije smo odlučili to zaustaviti. Do sad je uplaćeno oko 1,6 milijuna kuna. Veći dio prijava je već obrađen, obradit ćemo i one koje stignu do 31. srpnja - rekao je i poručio da je u prošloj godini potrošeno oko sedam milijuna kuna na jednokratne potpore.

- Ja bih trebao imenovati oko 600 predstavnika Grada u školskim odborima. Radimo na tome, izvijestit ćemo na idućoj konferenciji. Jedan od tri člana bit će predsjednik Mjesnog odbora mjesta u kojem je škola bez obzira kojoj stranci pripadaju, a za ostala dva člana ćemo imati javni poziv za građane koji će vjerojatno trajati dva tjedna - rekao je.

Vezano za reviziju gradskih ugovora, Tomašević je rekao da tu ima nekoliko segmenata.

- Mi imamo svoju reviziju i tu se bavimo revizijom obaveza, točnije ona je već napravljena za ovu godinu, ali ćemo ići i za prvu polovicu ove godine. U komunikaciji smo i s državnom revizijom. S treće strane, radit ćemo ciljane revizije ugovora, a isto tako nekih subjekata koji posluju s gradom. No, što se tiče nekih popularniji revizija, s time još nismo krenuli jer zahtjeva novac i javnu nabavu - objasnio je.

'Raspisat će se natječaj za ravnatelja Srebrnjaka'

Što se tiče Srebrnjaka i novoj v.d. ravnateljici, Tomašević je rekao da će se doktor Nogalo vratiti u radni odnos. Raspisat će se natječaj za tu funkciju.

- Do mene dolaze razni zahtjevi za sastanke s kandidatima koji žele biti ravnatelji, ja se ne namjeravam sastajati ni sa kim jer bi to kontaminiralo cijeli natječaj - poručio je.

- Nije na meni da odlučujem tko će biti ravnatelj, ne mislim se sastajati u vezi s time. To je odluka Upravnog vijeća i vjerujem da će donijeti najbolju odluku. Mogu samo pozvati sve koji imaju znanja i sposobnosti da se prijave - objasnio je.

Istaknuo je i kako namjerava otići u Knin na proslavu Oluje.

- Mi za v.d.pročelnike možemo staviti isključivo zaposlenike Uprave do natječaja - rekao je odgovarajući na zamjerku zastupnika Renata Peteka koji je očekivao jače poteze i stavljanje svojih ljudi.

O racionalizaciji i poskupljenju usluga

Govoreći o komunalnim uslugama, gradonačelnik je istaknuo kako se trude i daju sve od sebe da one ne poskupe.

- To znači da idemo s racionalizacijom svaki dan i režemo troškove, krenuli smo od sebe, naših vijećnika, pročelnika, savjetnika, od našeg voznog parka. Radimo sve što možemo da ne dođe do povećanja troškova, a idemo i u rebalans proračuna koji smo najavili za rujan. Malo smo zadovoljili oko ušteda, no ne bih još davao nikakve podatke o tome, volio bih imati završnu sliku i to još uz uvjet da ne prodajemo vrijedno gradsko zemljište. Preuzeli smo grad usred proračunske godine koja je bila izborna, puno novca se potrošilo, nema puno manevarskog prostora, ali se trudimo što više uštedjeti i da ne prodamo gradsko zemljište i da ne podižemo cijene - rekao je.

Prvi put je Grad digao kredit za likvidnost, naglasio je.

- Rebalans donosi znatne uštede - poručio je i dodao kako će tek krajem godine imati pravu sliku i znati hoće li se povećavati komunalna naknada.

Prestigli SDP po rejtingu

Komentirao je i rejting stranke prema kojem su druga politička opcija i prestigli su SDP.

- Ankete su prolazna kategorija. Ne zamaramo se njima kad su loše ni ne zanosimo kad su dobre. Fokusiramo se na rješavanje problema - rekao je te poručio da sa SDP-om u Zagrebu imaju dobru suradnju, ali i kako se nisu u politiku uključili zbog rejtinga, već zbog rješavanja problema.

Što se tiče obnove, tu nitko ne može biti zadovoljan, naglasio je.

- Mi radimo doista sve što je u našoj moći da se to ubrza. Ali nije sve na nama. Dosta problema je naslijeđeno, imovinsko-pravni odnosi. Mi smo spremni svoje zaposlenike proslijediti privremeno Fondu - poručio je.

O gašenju festivala na Mažurancu

- Vidim naslove " Tomašević gasi". Ne. Postoje Povjerenstva koja odlučuju o zakupu javnih površina, manifestacijama. Ja nisam i ne mislim biti kao bivši gradonačelnik. Zato postoji povjerenstvo koje odlučuje. Bio je taj festival mjesec dana, nije im produženo, povjerenstvo je donijelo odluku da ne može na tri mjeseca, mislim da će se polako ustaliti ta praksa - komentirao je gašenje festivala na Mažurancu.

Što se tiče biootpada, naglasio je kako će uskoro ići promjena zakonskog okvira koji će omogućiti da će oni koji ne odvajaju otpad plaćati više odvoz.