'Presuda je pokazala: HDZ je ishodište korupcije u Hrvatskoj'

To je razlog zašto mladi napuštaju Hrvatsku i zašto smo po vladavini prava među najgorima u Europi, ustvrdila je Glasovac dodavši kako Plenković ne pridonosi rješavanju problema

<p>Oporbene stranke pozdravile su u petak nepravomoćnu presudu protiv <strong>Ive Sanadera</strong> i HDZ-a u slučaju Fimi medija, ističući da je neučinkovito i sporo pravosuđe najveći problem u državi zbog čega građani nemaju povjerenja u institucije i iseljavaju iz Hrvatske.</p><p>SDP-ova <strong>Sabina Glasovac </strong>rekla je novinarima kako presuda pokazuje ono na što upozoravaju cijelo vrijeme - da je HDZ ishodište korupcije u cijeloj Hrvatskoj.</p><p>- Očekujemo da se premijer Andrej Plenković ispriča zbog pustošenja proračunskog novca hrvatskih građana, njihovog osiromašivanja i urušavanja temelja pravne države. Također očekujemo da iz svoje Vlade uklone sve ministre koji su u prošlom i ovom mandatu pokazali da se u HDZ ništa nije promijenilo osim predsjednika - poručila je Glasovac.</p><h2>Ružna i tamna mrlja kojom je HDZ obilježio Hrvatsku</h2><p>Citirala je pokojnu sutkinju Ivanu Čalić, koja je donijela osuđujuću presudu u prvom postupku, da je Sanader svojim postupanjem urušio povjerenje građana u institucije vlasti stvarajući sliku politike kao unosnog zanimanja u kojem je korupcija više pravilo nego izuzetak.</p><p>To je razlog zašto mladi napuštaju Hrvatsku i zašto smo po vladavini prava među najgorima u Europi, ustvrdila je Glasovac dodavši kako Plenković ne pridonosi rješavanju problema nego ga samo prolongira, iskrivljuje istinu i bježi od suočavanja sa činjenicama.</p><p>- Ne znam koja je stranka koja je toliko dugo obnašala vlast bila na sudu proglašena krivom da je radila protiv, a ne u interesu svojih građana. To je presedan, ružna i tamna mrlja u hrvatskoj povijesti, kojom je HDZ obilježio cijelu Hrvatsku - rekla je Glasovac.</p><p>Dalija Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom smatra da je deset godina kaznenog postupka ogledalo stanja u pravosuđu, koje je kreirao HDZ. </p><p>Ne vidim da je ova vlast ili bilo koja prethodna preispitivala iz kojih razloga je naše pravosuđe sporo i neučinkovito, niti vidim bilo kakvu političku volju da se takvo stanje u neko skorije vrijeme promijeni, istaknula je.</p><p>- Odvjetnik Ive Sanadera Čedo Prodanović u završnoj riječi je rekao da je to suđenje repriza već viđenog procesa, a ja bih rekla da se repriza događa u Banskim dvorima jer na isti način na koji je Sanader upravljao Hrvatskom u svoje vrijeme, Andrej Plenković upravlja u svoje - kazala je.</p><p>Orešković je ocijenila da politički sustav funkcionira tako da predsjednik dominantne političke stranke ima koncentraciju autoriteta i političke moći koju njegova parlamentarna većina bespogovorno sluša, a Sabor ne radi svoju ustavnu zadaću - kontrolu vlasti.</p><p>I Tomislav Tomašević iz Zeleno-lijevog bloka ocjenjuje da je jedan od najvećih problema u Hrvatskoj pravosuđe, posebice trajanje uskočkih predmeta i procesa vezanih uz korupciju i organizirani kriminal.</p><h2>I Bandić je bio uhapšen, pa je izabran za gradonačelnika</h2><p>Bez obzira na današnju presudu, koja je bila očekivana, gorak okus u ustima ostavlja činjenica da je taj proces ušao u drugo desetljeće, ustvrdio je Tomašević upozorivši da je slično i s Milanom Bandićem, čiji proces za Agram i dalje traje.</p><p>Različitim pravnim trikovima procesi se odugovlače tako da na kraju više nemaju smisla ili čak odu u zastaru, kazao je poručivši da će pozdraviti bilo kakvo ubrzavanje procesa, posebice za korupciju i organizirani kriminal.</p><p>GLAS-ova Anka Mrak Taritaš kaže kako nije dobro da su krivici za korupciju "pod svjetlima pozornice" kada ih se hapsi i kada su dva, tri mjeseca u zatvoru, a onda proces traje godinama. Tako je i Bandić prije šest godina bio uhapšen, a onda je ponovno izabran za gradonačelnika, upozorila je.</p><p>Za IDS-ova Marina Lerotića presuda je očekivana, ali sve skupa traje predugo. Nepovjerenje u pravosuđe jedan je od glavnih uzroka zašto mladi iseljavaju, pa su nužne kvalitetne reforme u pravosuđu, kako bi se ljudima vratilo povjerenje u institucije.</p><p>Marijana Puljak iz stranke Pametno građanima je poručila da izađu na izbore, jer nisu svi političari isti. Birajte one koji neće završiti u zatvoru, one bez koruptivne prošlosti i koji zaista žele zaokrenuti Hrvatsku u pravom smjeru, poručila je.</p>