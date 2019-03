‘Presuda roditeljima s Paga trebala je biti znak za uzbunu’

Josip Rođak (54) bio je pod uvjetnom kaznom zatvora u vrijeme kad je bacio svoje četvero maloljetne djece s balkona na beton u Pagu.

Osudili su ga još u rujnu 2017. godine zbog zanemarivanja najstarije kćeri iz prvog braka majke Katice R. Riječ je o

kaznenom djelu protiv braka, obitelji i djece, odnosno povredi djetetovih prava. Na istu kaznu i za isto djelo tada su osudili i majku djece Katicu R.

- Oboje su nepravomoćno osuđeni na kaznu zatvora od jedne godine s rokom kušnje od tri godine, a presuda je postala pravomoćna 2017., kad je izrečena kazna zamijenjena uvjetom - potvrdio nam je glasnogovornik Općinskog suda u Zadru Denis Klarendić.

Supružnici se nisu žalili na presudu te je ona automatski postala pravomoćna. Osuđeni su zbog kaznenog djela iz 2012. i 2013. godine.

Najstarija kćerka (18), iz prvog braka majke Katice, tražila je od Centra za socijalnu skrb da je izdvoje iz obitelji zbog neslaganja s očuhom i konfliktnog odnosa u obitelji.

Tražili da čuva polusestre?

Navodno su od nje tražili da čuva svoje polusestre, odnosno prisiljavali su je na to. No to nam jučer nitko nije mogao potvrditi.

Djevojka je izdvojena iz obitelji te su je preselili u dječji dom u Splitu, a Centar za socijalnu skrb prijavio je roditelje za zanemarivanje djece.

Reakcije na stravični očev čin ne stišavaju se ni nakon nekoliko dana.

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević otkrila nam je da je “bila paralizirana kad je čula što je bilo”.

S njom smo razgovarali o slučaju koji je užasnuo Hrvatsku. Otac (54) je pobacao svoju maloljetnu djecu s balkona visokog pet metara, došao njihovoj majci koja je još spavala i rekao joj da ih je pobio. Potom se odvezao u policiju i predao, i ne osvrnuvši se na dječicu koja su krvava i polomljena zapomagala i dozivala majku na betonu ispod balkona kuće na Pagu. Imala su tri, pet sedam i osam godina.

Pitali smo pravobraniteljicu kako se to može dogoditi ako se zna da je obitelj bila pod tretmanom Centra za socijalnu skrb, dakle unutar sustava, a donesena je i presuda kojom se najstarija kći majke iz prvog braka, danas 18-godišnjakinja, izuzima iz obitelji, a otac i majka osuđuju na uvjetnu kaznu od godine dana s rokom kušnje od tri godine? Također, tražili smo i odgovore kako to da su mlađa, njihova zajednička djeca, smjela ostati s roditeljima? Nije li to alarm za pojačani nadzor? U kojim slučajevima se djeca oduzimaju roditeljima?

Signali su teškoće u govoru

Pravobraniteljica se složila da je mnogo toga bilo alarm da se djeluje.

- To je trebao biti znak i upozorenje da se pažljivije pristupi toj obitelji i da se vidi rastu li ostala djeca u riziku. Trebao je to biti alarm za Centar za socijalnu skrb da naprave sveobuhvatnu procjenu obitelji uz listu rizika na temelju koje Centar radi. Nije samo presuda Općinskog suda u Zadru znak za potencijalni rizik, već je jedan od znakova trebao biti i izražena poteškoća u govoru djece. To jest određeni signal da bi trebalo ozbiljnije pristupiti prema takvim obiteljima i svakako bi trebao biti dodatni znak za upozorenje. Lista sadržava određene kriterije i pretpostavke na temelju kojih se donosi odluka, ali i socijalni radnik treba biti stručan, educiran, senzibiliziran i motiviran za to - pojašnjava pravobraniteljica. Dodaje kako često ističe da je biološka obitelj najbolje i najprirodnije okruženje za dijete. Nažalost, uvijek ima iznimaka.

- Mora se uzimati u obzir da postoje određene situacije kada to više nije tako i kad treba primijeniti mjeru oduzimanja prava na stanovanje s djetetom i povjeravanja djetetove skrbi drugome. To određuje sud na prijedlog Centra. Postoji i niz drugih mjera, od upozorenja roditelja na pogreške i propuste pa do žurnog izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji.

Nadzor utvrdio propuste

Centar od suda može zatražiti i mjeru privremenog oduzimanja prava na stanovanje s djetetom, a tome sudovi baš i nisu skloni, a proces trajnog oduzimanja predugo traje. Stalno ukazujemo na potrebu bržeg suđenja - kazala je pravobraniteljica Pirnat Dragičević. Na upit misli li da je zadarski Centar za socijalnu skrb pogriješio u procjeni odgovorila je da je i ministrica kazala da je nadzor centra utvrdio propuste ravnateljice zadužene za kontrolu rada, kao i samih djelatnika.