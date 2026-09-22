Sonja Hranjec dobila 12 i pol godina zatvora za ubojstvo Vedrana u zagrebačkoj Mediki

U utorak je izrečena nepravomoćna presuda Sonji Hranjec (36) za ubojstvo Vedrana Gračana (43) u zagrebačkom klubu Medika. Dobila je 12 i pol godina zatvora, piše Index.hr.

U sudskom postupku Hranjec se tretira u ženskom rodu, a od ranije je poznato da je transrodna osoba koja je rođena kao muškarac te je sada u procesu tranzicije. U više navrata se žalila i da joj boravak u istražnom zatvoru upravo zbog toga dodatno teško pada te da nema svu potrebnu medicinsku skrb.

Podsjetimo, Hranjec terete za ubojstvo Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj 11 u Zagrebu krajem srpnja prošle godine. Prema optužnici Hranjec je 27. srpnja 2025. oko 13.20 ušla u Gračanovu sobu s nožem dužine oštrice 20 centimetara te mu zadala čak devet ubodnih rana od kojih je preminuo. Potom je s mobitela zvala policiju i Hitnu pomoć. U pozivu im govori kako je on napao nju te se ona branila.

Zagreb: Objava presude Sonji Hranjec za ubojstvo Vedrana Gračana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- U ovom predmetu s visokom vjerojatnosti utvrđen je obostrani prijenos vlakana s majice oštećenog na dlanove i odjeću optužene i obratno - kazala je ranije na Županijskom sudu u Zagrebu vještakinja Martina Majstorović na pitanje može li odrediti smjer prijenosa tekstilnih vlakana. Rekla je tada i da ne može decidirano odrediti prijenos vlakana koji je nastao napadom od onoga koji je produkt međusobnog fizičkog kontakta, hvatanja ili naguravanja.

Zagreb: Objava presude Sonji Hranjec za ubojstvo Vedrana Gračana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Nalaz potvrđuje kontakt odnosno prijenos tekstilnih vlakana, ali ne i način kako je to tog prijenosa došlo - potvrdila je tada vještakinja. Više o prijenosu, nastavila je, ne može se zaključiti ni iz činjenice da je na dlanovima i odjeći žrtve pronađeno tek 13 tekstilnih vlakana s odjeće Hranjec dok je na Hranjec pronađeno četiri puta više, odnosno 53 tekstilnih vlakana koja su s Vedranove odjeće.

Zagreb: Objava presude Sonji Hranjec za ubojstvo Vedrana Gračana | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Vezano uz razliku u broju pronađenih vlakana ne mogu donositi zaključke jer na to utječe više faktora, poput svojstva kontaktne površine, je li ona gruba ili glatka, zatim vrsta vlakana od kojih je odjeća sastavljena, jačina kontakta te protok vremena. Primjerice, jakna optužene bila je izrađena od umjetne kože koja ne otpušta tekstilna vlakna te ih ne možete ni očekivati na žrtvi. S druge strane, hlače su male kontaktne površine, kao i majica, koja je velikim dijelom bila krvava i skorena i samo djelomično pogodna za izuzimanje vlakana - pojasnila je tada vještakinja.