Hranjec: Pokušao me silovati!; Svjedok: Sonja ga je snimala i uhodila, rekli su joj da prestane

Meni se krše Ustavna prava, rekla je na početku ročišta Sonja Hranjec, kojoj se sudi zbog ubojstva Vedraga Gračana u prostorima Medike prošle godine u srpnju. Ovoga puta svjedočile su medicinske vještakinje.

Vještakinja Anita Galić Mihić, čiji je zadatak bio napraviti nalaz i mišljenje ozljeda na Vedranu Gračanu, izjavila je kako ostaje pri svom prvom nalazu.

- Po svemu sudeći ubodna rana prednje strane prsnog koša nastala je prva, s obzirom na opsežnost ozljeđivanja. Ostale ubodne rane prsnog koša, uvažavajući njihovu brojnost, lokalizaciju, jednak smjer djelovanja sile, kao i smanjenu vitalnu reakciju žrtve, upućuju da su nastale neprosredno prije smrti oštećenika - rekla je.

Drugim riječima, prva ubodna rana koja je na prsima, bila je smrtonosna. Vještakinja je, na pitanje obrane, pojasnila i da se radi o ubodu koji je probio njegovu prsnu kost, rebro i srce. Vrlo brzo je počeo gubiti krv, a i sama cirkulacija mu je bila narušena. Zbog toga se nije mogao braniti. Druge ubodne rane, u leđa, su zadane slabijom silom.

Nakon toga javla se Sonja s nalazom od 27. srpnja, istog dana kad je ubila Gračana.

- Imam nalaz da me Vedran Gračan pokušao silovati, gurnuo me na krevet, ali sam se obranila - rekla je i mahala nalazom kojeg je potom pogledala vještakinja.

Policijski očevid na mjestu ubojstva u centru Zagreba | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- Ja sam ovo vidjela i ranije. Riječ je o ozljedama lijeve ruke gdje su na lijevom dlanu dvije oguljotine veličine tri do četiri milimetra koje nisu krvarile. Ove ozljede nastaju kosim djelovanjem nekog tupotvrdog sredstva po dlanu. Ne upućuju na konkretnu dinamku, a mogle su nastati djelovanjem noktiju usljed otimanja - rekla je vještakinja.

Tužiteljica ju je pitala jesu li mogle nastati zbog noža.

- Da, ove ozljede su mogle nastati držanjem i pomicanjem noža prilikom ubadanja - rekla je.

Forenzička psihijatrica Nadica Huzina rekla je da ona i njena kolegica također ostaju pri svom prvom nalazu.

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Sonji Hranjec za ubojstvo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Na osnovu svih podataka koji su nam bili dostupni tijekom vještačenja zaključeno je da su ispitaničine sposobnosti shvaćanja značenja djela i upravljanja voljom bile smanjene - rekla je.

Na pitanje tužiteljstva što bi utjecalo na promjenu njihovog nalaza, kažu da bi se to dogodilo kad bi saznale neke nove bitne informacije od drugog svjedoka ili od same Hranjec. Naime, ona se branila šutnjom, odnosno nije pričala o samom ubojstvu. Samim time, procjenile su da je bila smanjeno ubrojiva, ali ne bitno.

- Podaci koji su korišteni dobivani su tijekom psihijatrijskog intervjua u kojima ona opisuje poremećenu dinamiku odnosa između nje i oštećenog, i njen doživljaj kojim ona interpretira odnos u skladu sa svojom strukturom ličnosti - rekla je.

Zaključile su još da je 'lakše oslobađala agresivne impulse' i projicirala ali nije bila psihotična, niti išta kod nje ukazuje na psihozu ili neke druge duševne smetnje. Svjedočila su još dva muškarca koji su u Mediki imali ateljee. Jedan se bavi glazbenom produkcijom i tog dana je spavao u Mediki. No kako je radio do dugo u noć, probudio se tek u 15 sati i vidio policiju, tako da ništa nije čuo ni vidio.

Policijski očevid na mjestu ubojstva u centru Zagreba | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

- Vedrana znam oko 20 godina, bili smo poznanici jer je on živio u Mediki, ali nismo bili prijatelji do te mjere da mi se povjerava. O njihovim konfliktima sam čuo od drugih ljudi. Meni to nije zvučalo bitno pa nisam ulazio u dubinu problema, zvučalo mi je izmišljeno. Postoji ta Whatsapp grupa u kojoj su svi korisnici Medike, osim Vedrana. U natrag godinu dana prije ubojstva, Sonja je snimala Vedrana kako hoda, parkira, prolazi i to slala u grupu. Znala bi poslati 'Parkirao je ispred mene, što je sad to' ili tako nešto. Nisam to ozbiljno shvaćao. Drugi ljudi iz Medike su joj pisali da ga ne uhodi i da ga ne snima, pa je prestala te videe slati u grupu. Na videima nije bilo nasilja. Sonja je kod mene dolazila snmati pjesme s bendom ali smo se prije par godina posvađali i od tad smo bili na 'bok-bok' - rekao je.

Drugi svjedok je u Mediki imao umjetnički atelje, a zadnje tri godine tamo hrani i mačku kad dođe.

- Došao sam taj dan nahraniti mačku, no zatekao sam policiju. Nisam znao što se događa, policija mi nije htjela reći. Kasnije sam saznao. Bavim se slikanjem i fotografijom, imam atelje Grey u Mediki. Poznajem sve koji tamo žive, s većinom sam poznanik. Za Vedrana nisam znao kako se preziva, ali sam znao da tamo živi i bili smo si okej. Njegova soba je bila na drugom katu, a Sonjina na međukatu. Znam da je osoba u tranziciji, da je pankerica i da ima bend. I ona i Vedran su bili jako dramatične i asocijalne osobe, za svađe sam čuo od drugih stanara Medike. Iskreno sam mislio da se svađaju zbog viška vremena i međusobnog nerazumijevanja. Vedran je neko vrijeme imao tamo ilegalnu pizzeriju i nije plaćao Gradu najam, a Njec je plaćala. Znam da su zvali policiju jedno drugome zbog gluposti, nisam mogao predvidjeti da će se ovako nešto dogoditi - rekao je.

Hranjec je prigovorila na njegov iskaz.

- Začuđena sam što, i sad mu zbog formalnosti postupka moram govoriti Vi, govorite da se ne poznajemo. Mi se itekako dobro poznajemo, koliko puta smo sjedili za istim stolom i pričali o životu uz pivu i cigarete? Skupa smo hranili tu mačku - rekla je.

Svjedok je negirao sve.

- Ja sam hranio mačku, to je to, točka - zaključio je.

Hranjec nije odustala pa mu je rekla da pozdravi 'ekipu iz Greya' i da im prenese 'Svako dobro svima'. Kad se pokušala ustati, pozlilo joj je i skoro se srušila, no pravosudni policajci su ju brzo podignuli. Njen branitelj je tražio da se ispitaju njeni roditelji i da se s tog ročišta isključi javnost radi njihove zaštite, no sud je odbio roditelje kao svjedoke jer nisu bili u Mediki pa nemaju relevantna saznanja. Na kraju ju je sudac pitao kad je zadnji put bila kod doktora, s obzirom da se počela rušiti.

- Nedavno me trebao pregledati ali me poslao u p**ku materinu i rekao da me neće pregledati jer sam transrodna - rekla je.