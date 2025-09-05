Pretplati se na Oranž u pola cijene i dobivaš kupon za godišnju pretplatu na Gruntek!

Obavijesti

Iskoristi priliku!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Prvih 100 koji aktiviraju Oranž godišnju pretplatu za samo 12 €, dobit će i kupon za godišnju pretplatu na Gruntek i iznosu od 59 €!

Aktiviraj godišnju pretplatu za 12 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Ova posebna ponuda donosi ti više od same pretplate: kupon za godišnju pretplatu na Gruntek u vrijednosti 59 € i ostale kupone ukupne vrijednosti veće od 300 € za različite proizvode i usluge, kao i praktično sjenilo za auto.

Također, prvih 100 novih pretplatnika koji ispune obrazac osvojit će ulaznice za nastup Steve Aokija 12. rujna na Fairfestu na zagrebačkom Velesajmu. S obzirom na ograničen kontingent ulaznica, idućih 100 pretplatnika dobiva ulaznicu za koncert Scootera 13. rujna na istoj pozornici.

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 340 €:

🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 59 € kupon za Gruntek
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 15 % popusta na Ribili webshopu
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistra
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

*Za dobivanje ulaznica za koncert Steve Aokija potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na e-mail adresu.

*Za dobivanje ulaznica za koncert Scootera potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na e-mail adresu.

*Za dobivanje ulaznice za Park prirode Lonjsko polje potrebno je ispuniti obrazac nakon čega vam šaljemo na kućnu adresu.

*Kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, unutar 2 tjedna dobit ćete sve digitalne kupone unutar korisničkog sučelja - kako biste dobili sjenilo za automobil, ulaznice za Alphaville i Lonjsko polje potrebno je ispuniti obrasce označene u članku.
