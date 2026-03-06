Obavijesti

DOBIT ĆE KAZNENU PRIJAVU

Pretres u Vrgorcu: Policija kod muškarca otkrila cijeli arsenal

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Imao je i lovačku pušku koja spada u kategoriju „B“, za koju nije imao odobrenje nadležnog tijela, ali i dvije zračne puške koje spadaju u kategoriju „C“, a nije ih prijavio nadležnom tijelu

Admiral

Granične policija Vrgorac dovršila je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. Kaznenog zakona.  U kući i drugim prostorijama koje koristi osumnjičeni, pronašli su i privremeno oduzeli, automatsku pušku s pripadajućim spremnikom, tri komada trotilskog metka (eksploziva) težine po 500 grama te jedan metak - streljivo za teško naoružanje. Navedeno oružje i streljivo spadaju u kategoriju „A“, čije je posjedovanje građanima zabranjeno. 

Foto: PU splitsko-dalmatinska
Uz sve to imao je i lovačku pušku koja spada u kategoriju „B“, za koju nije imao odobrenje nadležnog tijela, ali i dvije zračne puške koje spadaju u kategoriju „C“, a nije ih prijavio nadležnom tijelu u zakonom propisanom roku. 

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju protiv 42-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava, dok je zbog neovlaštenog posjedovanja oružja B kategorije i neprijavljenog oružja C kategorije prijavljen prekršajno.

