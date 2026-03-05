Upali im u stan, prijetili nožem i vatrenim oružjem! Oštetili ih za 400.000 €, ukrali i kriptovalute

Zagrebačka policija je dovršila istragu nad muškarcem (50) zbog sumnje u razbojništvo nad petoricom muškaraca od kojih je jedan državljanin Kazahstana.

- Sumnja se da je osumnjičeni zajedno sa četvoricom zasad nepoznatih muškaraca 30. siječnja 2026. godine u noćnim satima došao do stana u stambenoj zgradi na području Centra. Vrata stana su bila otključana te su ušli u stan gdje su se nalazila četvorica oštećenih i to dvojica 26-godišnjaka, 27-godišnjak te 25-godišnji državljanin Republike Kazahstana - navodi policija.

Odmah nakon što su ušli u stan u kojem su bili oštećeni, fizički su ih napali, prijetili nožem i vatrenim oružjem. Zahtijevali su da im prebace kripto valute na njihove kripto novčanike.

- Nakon što je oštećeni 26-godišnjak napravio što su osumnjičeni od njega tražili, isto su zahtijevali i od 27-godišnjaka koji je to odbio učiniti pa ga je jedan od nepoznatih osumnjičenika nožem porezao po ruci uz prijetnju da će ga ubiti, a nakon čega je on iz straha za vlastiti život također napravio što su zahtijevali od njega odnosno sa svog digitalnog kripto novčanika prebacio kripto valute na zahtijevani digitalni kripto novčanik - dodaje policija.

Lopovi su im uz to uzeli i mobitele, nakit te kripto novčanice. Oštećenom 27-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Klinici za traumatologiju gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Materijalna šteta je 400.000 eura.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja - zaključuje policija.