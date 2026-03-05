Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMA NA PODRUČJU ZAGREBA

Upali im u stan, prijetili nožem i vatrenim oružjem! Oštetili ih za 400.000 €, ukrali i kriptovalute

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Upali im u stan, prijetili nožem i vatrenim oružjem! Oštetili ih za 400.000 €, ukrali i kriptovalute
Foto: MARCO BELLO

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja

Admiral

Zagrebačka policija je dovršila istragu nad muškarcem (50) zbog sumnje u razbojništvo nad petoricom muškaraca od kojih je jedan državljanin Kazahstana.

- Sumnja se da je osumnjičeni zajedno sa četvoricom zasad nepoznatih muškaraca 30. siječnja 2026. godine u noćnim satima došao do stana u stambenoj zgradi na području Centra. Vrata stana su bila otključana te su ušli u stan gdje su se nalazila četvorica oštećenih i to dvojica 26-godišnjaka, 27-godišnjak te 25-godišnji državljanin Republike Kazahstana - navodi policija.

NEVJEROJATNO Jedan klik previše: Kripto tvrtka slučajno podijelila 44 milijarde dolara u bitcoinima...
Jedan klik previše: Kripto tvrtka slučajno podijelila 44 milijarde dolara u bitcoinima...

Odmah nakon što su ušli u stan u kojem su bili oštećeni, fizički su ih napali, prijetili nožem i vatrenim oružjem. Zahtijevali su da im prebace kripto valute na njihove kripto novčanike.

- Nakon što je oštećeni 26-godišnjak napravio što su osumnjičeni od njega tražili, isto su zahtijevali i od 27-godišnjaka koji je to odbio učiniti pa ga je jedan od nepoznatih osumnjičenika nožem porezao po ruci uz prijetnju da će ga ubiti, a nakon čega je on iz straha za vlastiti život također napravio što su zahtijevali od njega odnosno sa svog digitalnog kripto novčanika prebacio kripto valute na zahtijevani digitalni kripto novčanik - dodaje policija.

SVE U CRVENOM Ravno do dna. Bitcoin još pao. Tri razloga se najviše izdvajaju
Ravno do dna. Bitcoin još pao. Tri razloga se najviše izdvajaju

Lopovi su im uz to uzeli i mobitele, nakit te kripto novčanice. Oštećenom 27-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Klinici za traumatologiju gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Materijalna šteta je 400.000 eura. 

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja - zaključuje policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju
UŽIVO Iran zaprijetio članicama EU: 'Ostanu li šutjeti oko udara na Iran, kad tad će platiti cijenu'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Iran zaprijetio članicama EU: 'Ostanu li šutjeti oko udara na Iran, kad tad će platiti cijenu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
NOVA PROVOKACIJA

Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026