Ne, ne bih ništa dalje.....kratko nam je na telefon rekao Darko Puljašić, gradonačelnik Požege prije nego je poklopio slušalicu. Nije htio komentirati informaciju da su u četvrtak u dopodnevnim satima došli istražitelji s nekoliko automobila, niti što su tražili. Neslužbeno doznajemo da su izuzeli nešto dokumentacije, i da nikakvog uhićenja nije bilo, niti im je to bila namjera. O današnjoj aktivnosti istražitelja u Gradskom poglavarstvu Požege u policiji PU Požeško slavonske nisu htjeli ništa reći, već su pitanja preusmjerila prema policiji u Zagrebu, no, odgovor od njih nije stigao.

No povod dolasku istražitelja je afera o kojoj su pisala 24sata. Šef Komunalca Josip Vitez tajno je snimio razgovore s gradonačelnikom Puljašićem i njegovim zamjenikom Mariom Pilonom. Tada je razotkrio pokušaje namještanja natječaja za projektiranje energetske obnove stambenih zgrada. Ovaj otac dvoje malodobne djece nije popustio pritiscima da posao dodjeli tek osam odabranih tvrtki. Jer, kako je rekao gradonačelnik, treba poslati poruku da će onima koji su uz njih "biti slatko".

Za 24sata Vitez je opisao kako su od njega tražili namještanja poslova, a kad je on to odbio, počeli su pritisci i prijetnje te je na kraju dobio otkaz. Vitez je sve snimio i predao USKOK-u još proljetos, a afera je buknula sada, kada smo preslušali i objavili dio sadržaja snimki na kojima se nedvojbeno čuje kako Puljašić i Pilon Viteza nagovaraju da protuzakonito povjeri posao odabranima. Vitez je zbog nesuradnje dobio otkaz, a u ekskluzivnom razgovoru za 24sata otkrio kako je dobio poruke da će "mu skinuti glavu" jer ne sluša, ali i zašto bi sve opet ponovio. Pozvao je sve javne dužnosnike, direktore, da ne popuste i da prijave korupciju kako bi zemlja mogla ići naprijed.

- Od samog zahtjeva koje sam dobio od gradonačelnika i dogradonačelnika, u siječnju prošle godine, ne živim normalnim životom. Zbog odbijanja da to izvršim, bili su konstantni pritisci na moj rad i na kraju sam dobio otkaz. Od zajedničkih poznanika koji su prisustvovali razgovorima s Puljašićem i Pilonom sam saznao da su jako ružno govorili o meni i preko njih su mi u biti slali neizravne prijetnje. Poručivali su da razmislim gdje ću u budućnosti raditi zbog načina na koji sam postupio prema njima. Ni u ovom trenutku mi nije svejedno. Nisam ni u jednom trenu želio da situacija ovako eskalira. Nadao sam se da će situacija biti ranije riješena radom USKOK-a kojem sam sve predao u travnju. Vjerovao sam da će se sve riješiti pravnim putem - ispričao nam je.

- U studenom su bili zadnji puta iz osječkog PNUSKOK-a, provodili su izvide i uzeli su materijale iz tvrtke i grada. Osim toga, tada sam im predao i dodatne materijale koji dodatno kompromitiraju gradonačelnika Požege. Nemam informacije kako izvidi idu, a o detaljima dokumentacije ne smijem ni pričati. Sredinom svibnja sam bio u USKOK-u u Zagrebu i dao iskaz - rekao nam je Vitez u velikom intervjuu koji možete pročitati OVDJE.

Podsjetimo, nakon što su snimke i transkripti izašli u javnost Puljašić je dao ostavku na mjesto saborskog zastupnika HDZ-a. U Saboru ga je zamijenio Nikola Mažar.

Puljašić i Pilon su otvoreno prijetili Vitezu i tražili od njega, između ostalog, i da se učlani u HDZ te da ne bude svojeglav.

'Ti si čist, nitko ti neće reći da nisi radio po zakonu'

- Ono što smo dogovorili gradonačelnik i ja je da taj posao podijelimo na firme koje mogu raditi. Sjeli smo prošli tjedan i odlučili. Oni će projektirati i mi dogovorimo sve kompletno - kaže dogradonačelnik Pilon direktoru Komunalca.

Pa nabraja kojih sedam tvrtki bi trebalo dobiti posao, a spominje i one koje nikako ne bi trebale biti izabrane.

- Ali to je namještanje poslova - kaže Vitez i upozorava na Pravilnik o financijskim korekcijama EU koji propisuje povrat novca ako se otkriju muljaže.

Pilon ga uvjerava da se ništa ne brine i da ga ne mogu uhvatiti jer je sve po zakonu. I da se tako radilo i prije.

- Nisu to javni natječaji, to je bagatelna nabava. Njima ćeš poslati poziv, oni će osigurati još dvije ponude, od kojih će njihova biti najjeftinija. Ti odlučuješ o tome po zakonu. Ti si čist, ne može ti nitko ništa reći da nisi radio po zakonu - objašnjava Pilon i govori da će jedna tvrtka raditi projektiranje za pet zgrada, druga za drugih pet i tako dalje. Sve su one trebale proći po najvišim cijenama za projektiranje i certificiranje po kvadratu.

Ti samo radi po svome, nazvat će te gradonačelnik da ništa ne poduzimaš i ne radiš dok ne sjedneš s njim kad se vrati s puta. Prevario si me kao kolegu i prijatelja, prevario si i gradonačelnika. Ne želiš se ni učlaniti u HDZ iako si obećao i nisi napravio, peti put te pitam, obećao si ovo, obećao ono i nisi ispunio. Pa kako ti misliš napredovati u sustavu? - povišenim glasom govori Pilon.

Vitez mu odgovara: “Po PS-u (pravila službe, op.a.)”.

Vitez dobiva ubrzo poziv gradonačelnika Puljašića.

- Nećeš više s nikim razgovarati dok ne budem se ja vratio i nećeš ništa poduzimati - kaže mu Puljašić.

Zakazali su sastanak kad se gradonačelnik vrati s puta.

Puljašić na njemu objašnjava zašto trebaju “naše” tvrtke dobiti posao projektiranja. Pod naše, misli na one iz Požege i da on neće pustiti da rade tvrtke od negdje drugdje.

Cijeli transkript možete pročitati OVDJE.