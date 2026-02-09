Obavijesti

DOBIO DOŽIVOTNI ZATVOR

Pretukao je, ubo 64 puta nožem i ubio. U suzama je priznao: 'Zbog ovog ću propustiti GTA 6'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Thames Valley Police

Rachael Vaughan, koju su prijatelji i obitelj opisali kao dragu, ali ranjivu osobu, ubijena je u vlastitom domu, mjestu gdje se trebala osjećati najsigurnije

Robert Richens, 35-godišnjak iz Oxforda, osuđen je na doživotnu zatvorsku kaznu zbog brutalnog ubojstva svoje bivše partnerice Rachael Vaughan (40) 30. studenog 2025. Slučaj je zgrozio britansku javnost ne samo zbog okrutnosti zločina, već i zbog bizarne reakcije ubojice, koji je policajcima kroz suze priznao kako mu je najviše žao što će propustiti izlazak popularne videoigre Grand Theft Auto 6. Njegovo ponašanje, koje su istražitelji opisali kao "bezosjećajno", otkrilo je šokantan nedostatak kajanja za oduzeti život, prenosi Oxford Mail.

U rano jutro 30. svibnja prošle godine, Richens je sam nazvao hitnu službu i operateru rekao riječi koje lede krv u žilama.

​- Nećete vjerovati, mislim da sam slučajno nekoga ubio. Ne miče se - jecao je u slušalicu.

Foto: Thames Valley Police

Međutim, njegova tvrdnja o "slučajnom" činu i "sramu" koji osjeća brzo je dovedena u pitanje. Istraga je otkrila da je Richens ostao u stanu sa žrtvinim tijelom otprilike pet sati prije nego što je pozvao pomoć. U tom je vremenu, umjesto da potraži medicinsku pomoć za Rachael, pokušavao očistiti mjesto zločina, presvući njezino tijelo i sakriti dokaze. Kako je tužiteljstvo navelo na sudu, cilj mu je bio "sakriti tragične posljedice svojih postupaka i izvući se s ubojstvom".

'Nedostajat će mi GTA'

Najbizarniji trenutak dogodio se tijekom uhićenja, a snimke s policijskih kamera prikazane su i na sudu. Dok su ga policajci odvodili, Richens je počeo plakati zbog nečega posve neočekivanog.

​- Nedostajat će mi GTA i - rekao je, misleći na nadolazeću igru Grand Theft Auto 6.

Kad ga je policajac pokušao utješiti riječima da će ionako morati dugo čekati na izlazak igre, Richens je zajecao shvativši pravu posljedicu svog djela.

​- Ah, dobit ću doživotnu - zavapio je.

Njegovo predviđanje se obistinilo. Sudac Ian Pringle osudio ga je na doživotni zatvor s minimalnom kaznom od 16 godina i jednog mjeseca, opisavši napad kao "brutalan".

Rachael Vaughan, koju su prijatelji i obitelj opisali kao dragu, ali ranjivu osobu, ubijena je u vlastitom domu, mjestu gdje se trebala osjećati najsigurnije. Obdukcijom je utvrđeno da je pretrpjela stravičan napad u kojem joj je naneseno čak 64 uboda oštrim predmetom, uključujući teške prijelome rebara i traumatsku ozljedu mozga. Richens ju je tukao šakama, nogama i, kako se sumnja, neidentificiranim predmetom.

Foto: Thames Valley Police

Njihova veza je, prema tužiteljstvu, bila obilježena njegovom ljubomorom, kontrolom i nasiljem.

