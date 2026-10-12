Pretukli maloljetnika pa vikali 'Tko nam što može?'. Braća iz Rijeke imaju debele dosjee...

U Rijeci je počelo suđenje za brutalan napad na mladića (16) iz veljače ove godine. Mladić je završio u bolnici s teškim ozljedama lica, morao je na operaciju, a njegova obitelj, uz fizičke i psihičke posljedice napada, mjesecima je živjela u strahu. Protiv trojice braće podignuta je optužnica za pokušaj ubojstva maloljetnika te pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede mladiću (20) koji je mu je pokušao pomoći. Dvojici je danas počelo suđenje, dok se trećem, koji je još uvijek u bijegu, sudi u odsutnosti. Na sudu su pokušali sakriti lica.

Rijeka: Pravosudni policajci dovode braću Vinković na Županijski sud | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ne smatramo se krivima - izjasnila su se braća Josip (29) i Tihomir Vinković (34) na početku suđenja zbog sumnje za pokušaj ubojstva maloljetnog A.C. (16) i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede S.V. (20), koji mu je pokušao pomoći.

Prije čitanja spisa branitelj trećeoptuženog Domagoja Vinkovića, kojemu se sudi u odsutnosti budući da je još uvijek nedostupan hrvatskom pravosuđu, predložio je da se na današnjem ročištu ne izvode daljnji dokazi jer bi se njegov branjenik moguće mogao predati te pojaviti na idućem ročištu. Radi ekonomičnosti postupka sutkinja Damira Delost potom je odgodila iduću raspravu za početak studenog.

Urlali su: 'Mi smo borci!'

Te večeri 11. veljače oko 04:30 sati napadnuti maloljetnik je u društvu prijatelja sjedio na klupici i jeo burek nakon noćnog izlaska kraj pekarnice u Ulici Alda Colonella. Prišla su im trojica nasilnika, a jedan im se obratio riječima: "Ako je burek s mesom vidit ćete". Potom je uz riječi: "Što je p***o?" iz čista mira udario maloljetnika šakom u zatiljak.

Maloljetnik se branio, ali nije mogao protiv trojice starijih. Brutalno su ga tukli, udarali nogama i rukama, vukli po asfaltu, a na kraju ostavili da leži na cesti.

Na mjesto događaja došli su potom otac i majka jednog od ozlijeđenih pa su nasilnici i njih naguravali govoreći im: "Mi smo borci, tko nam što može", nakon čega su se razbježali. Na mjesto brutalnog napada tad je stigla i policija, koja je pretražujući okolne ulice pronašla Josipa. Imao je krvavu odjeću, zbog čega su ga brzo povezali s napadom. Priveli su ga u postaju i uhitili. Bio je vidno pijan. Kako smo tad doznali, izmjerili su mu 2,38 promila alkohola u organizmu. Drugi brat je uhićen sljedećeg dana, dok je treći ostao nedostupan policiji.

- Što su mu radili, vukli po podu, namještali glavu, udarali... Sad samo želim da pravda pobijedi i da napadači budu adekvatno kažnjeni kako im nikad više ne bi palo napamet napraviti tako nešto. Vjerujem u naše sudove i očekujem pravednu presudu - rekao nam je otac napadnutog mladića u danima nakon napada.

Braća od ranije poznata policiji

Obrana prvooptuženog Josipa, po struci rukovoditelja građevinskih strojeva, koji trenutačno za naknadu od 150 eura radi u zatvoru na poslovima održavanju i Tihomira, vrtlara sa završenom osnovnom školom i oca petero maloljetne djece te Domagoja Vinkovića, ne osporava vrijeme, mjesto i dinamiku događaja, no osporava zajedničko i dogovorno postupanje s namjerom da se žrtvu usmrti, kao i nanesu teške tjelesne ozljede mladiću koji mu je pokušao pomoći.

- Iz medicinske dokumentacije, kao i video snimke nadzornih kamera razvidno je da žrtva napada nije bila životno ugrožena jer je nakon obračuna, po dolasku njegovih roditelja, maloljetnik ustao i šakom u glavu udario prvooptuženika. Stoga smatramo da se, nažalost, radilo o ružnom obračunu, no osporavamo kvalifikaciju s obzirom na izostanak subjektivnog obilježja djela - izjasnila se obrana trojice optuženika.

Trojica braće od ranije su poznata policiji zbog fizičkih sukoba, narušavanja javnog reda i mira, vrijeđanja policijskih službenika i drugih incidenata.

​