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Pretukli maloljetnika u Trnju i ukrali mu romobil! Završio je u bolnici, teško je ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
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Pretukli maloljetnika u Trnju i ukrali mu romobil! Završio je u bolnici, teško je ozlijeđen
Foto: "Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans"
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Liječnička pomoć mu je pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb

Policija je objavila detalje napada u zagrebačkom Trnju u kojem su dvojica nepoznatih mladića pretukli maloljetnika i pritom mu ukrali romobil.

Iz policije dodaju da je mladić u napadu ozlijeđen.

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- Liječnička pomoć mu je pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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Komentari 12
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