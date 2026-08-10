Pretukli maloljetnika u Trnju i ukrali mu romobil! Završio je u bolnici, teško je ozlijeđen

Policija je objavila detalje napada u zagrebačkom Trnju u kojem su dvojica nepoznatih mladića pretukli maloljetnika i pritom mu ukrali romobil.

Iz policije dodaju da je mladić u napadu ozlijeđen.

- Liječnička pomoć mu je pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.