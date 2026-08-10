Liječnička pomoć mu je pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb
OGLASILA SE POLICIJA
Pretukli maloljetnika u Trnju i ukrali mu romobil! Završio je u bolnici, teško je ozlijeđen
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Policija je objavila detalje napada u zagrebačkom Trnju u kojem su dvojica nepoznatih mladića pretukli maloljetnika i pritom mu ukrali romobil.
Iz policije dodaju da je mladić u napadu ozlijeđen.
- Liječnička pomoć mu je pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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