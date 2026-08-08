Romobili u sedam mjeseci ove godine bili u skoro 400 nesreća!

U prvih sedam mjeseci ove godine zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, među kojima su i električni romobili, što je više nego u istom razdoblju lani, nadležni pozivaju na veću odgovornost roditelja i pojačani nadzor policije.

„Zaključno s 28. srpnja, zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna prijevozna sredstva, a u istom razdoblju prošle godine bilo ih je 360'', kazali su iz Ministarstva unutarnjih poslova.

U nesrećama je ove godine lakše ozlijeđeno 216 osoba, prošle njih 178. Teže su ozljede zadobile 92 osobe, manje nego prošle godine kada su teže ozlijeđene 122.

I dok prošle godine nije bilo smrtno stradalih, ovoga lipnja 14-godišnjak u Metkoviću izgubio je nadzor nad električnim romobilom i poginuo nakon pada na kolnik.

Električni romobili i bicikl, prijevozna su sredstva kojim se često koriste djeca i mladi, posebice u većim i urbanim sredinama kao alternativni način mobilnosti. Međutim, brzina neprimjerena uvjetima na cesti, nepropisno kretanje vozila na kolniku, nepropisno uključivanje u promet te razne pogreške i propusti vozača, uzrokuju prometne nesreće koje završavaju s lakšim ili težim tjelesnim ozljedama.

Foto: Marko Picek

U zakonu piše jedno, svakodnevno se događa drugo

Status električnih romobila zakonski je reguliran 2022.godine i oni spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstva. Osoba koja vozi električni romobil ne smije biti mlađa od 14 godina, mora nositi kacigu, a vozilo ne smije ići brže od 25 kilometara na sat niti imati snagu elektromotora jaču od 0,6 kW. Osim toga, na romobilu se može voziti samo jedna osoba, a u večernjim satima ili u uvjetima smanjene vidljivosti vozač romobila mora noisti reflektirajući prsluk.

U svakodnevnom životu često nije tako, mediji gotovo na tjednoj razini izvještavaju o maloljetnicima koji voze romobil bez kacige, prebrzo, a zabilježili su i slučaj kad je policija u vožnji zatekla i devetogodišnjaka.

Poštivanje propisanih pravila ključna je mjera zaštite djece u prometu, ističe Ured pravobranitelja za djecu.

''Često se susrećemo s primjerima u kojima djeca voze bez zaštitne opreme, upravljaju vozilima prije vremena, odnosno stjecanja uvjeta, upravljaju vozilima jače snage i s neprilagođenom brzinom, a nerijetko se više djece vozi na istom romobilu čime ugrožavaju vlastitu sigurnost i sigurnost drugih u prometu'', naglasili su.

Pravobranitelj roditeljima: Ne kupujte djeci romobile!

Pravobranitelj upozorava i na nedovoljnu svijest o rizicima korištenja električnih romobila te poziva roditelje da djeci ne kupuju romobile niti im dopuštaju da ih voze, nego da ih upoznaju s prometnim pravilima i važnosti korištenja zaštitne opreme.

U Uredu ističu kako je ponašanje roditelja presudno za razvoj prometne kulture kod djece jer će djeca lakše prihvatiti pravila ako ih i sami roditelji dosljedno poštuju.

''Ako se roditelji pridržavaju ograničenja brzine u prometu, vežu pojaseve, nose kacige i drugu zaštitnu opremu, djeca će lakše prihvatiti i pridržavati se pravila''.

Ured pravobranitelja za djecu krajem 2025. godine objavio je zbornik radova ''Dječja prava u prometu“ u kojem su mladi na prvo mjesto stavili roditelje kada je riječ o subjektima koji utječu na njihovo ponašanje u prometu.

Na potrebu sustavne edukacije upozorio je i predsjednik saborskog Odbora za promet Stipo Mlinarić (DP), koji smatra da bi trebalo provesti nacionalnu kampanju u školama i javnom prostoru kako bi djeca i mladi bili svjesniji opasnosti nepoštivanja prometnih propisa.

Mlinarić: Pojačati nadzor policije

Mlinarić kaže da je i sam puno puta vidio maloljetnike kako jure električnim romobilom bez kacige, često i dvoje na jednom romobilu. Stoga poziva na pojačani nadzor policije, a isti zahtjev imao je i Ured pravobranitelja za djecu.

''Pozdravljamo činjenicu da je Ministarstvo unutarnjih poslova lani prihvatilo našu preporuku i naložio svim ustrojbenim jedinicama policije da provode pojačane nadzore'', rekli su.

Splitska je policija tako početkom srpnja u Kaštelima i Splitu oduzela devet romobila zbog prekršaja počinjenih prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Među vlasnicima romobila bilo je i maloljetnih osoba, a najčešći prekršaj bila je vožnja bez kacige.

U istom je periodu zagrebačka policija u preventivnoj akciji oduzela pet električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima. Na Braču i Hvaru policija je zadnjeg vikenda srpnja oduzela romobile dvojici muškaraca i jednom devetogodišnjaku.

Zbog velikog broja nesreća koje su prouzročila ta vozila, stranka Glas traži da se izmjeni Zakon o sigurnosti prometa na cestama i električnim romobilima i biciklima zabrani vožnja po nogostupima i u pješačkim zonama.

Iz Ureda pravobranitelja za djecu pozivaju na izgradnju prometne infrastrukture, odnosno posebnih staza, radi smanjenja broja nesreća s električnim romobilima.

Piše: Paulo Simić