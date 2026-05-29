Prevara u Slavoniji: Obećali zaradu na nafti i zlatu pa 59-godišnjaku uzeli 5 tisuća eura

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantima koji su 59-godišnjaka iz te županije, nakon obećanja o velikoj zaradi pri ulaganju u naftu i plemenite metale, oštetili za više od pet tisuća eura, izvijestila je u petak policija. Sumnja se da su nepoznati počinitelji doveli u zabludu 59-godišnjaka, obećavajući mu veliku zaradu prilikom ulaganja u dionice nafte i plemenitih metala. Tijekom veljače i ožujka 59-godišnjak na nepoznate bankovne račune uplatio ukupno 5250 eura. S obzirom da obećanu zaradu nije ostvario niti mu je novac vraćen, shvatio je da je prevaren.

U policiji ističu da je u tijeku potraga za nepoznatim prevarantima.