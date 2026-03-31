Prevara u Zagrebu: Lažnim novcem plaćali taksi, uhićeni su

Foto: PU zagrebačka

Dvojac u 11 navrata koristio krivotvorene novčanice, u stanovima pronađena oprema i lažne novčanice

Zagrebačka policija prijavila je 39-godišnjaka i 37-godišnjaka koji su u 11 navrata, od kolovoza 2025. do druge polovice ožujka, stavili u optjecaj najmanje 12 krivotvorenih novčanica kojima su plaćali usluge taksi prijevoza. Kako je priopćila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), 39-godišnjak se sumnjiči za jedno kazneno djelo izrade, nabavljanja, posjedovanja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje i osam kaznenih djela krivotvorenja novca, dok se 37-godišnjak sumnjiči za jedno kaznenog djela izrade, nabavljanja, posjedovanja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje i tri kaznena djela krivotvorenja novca. Također, sumnja se da su zajedno počinili još jedno kazneno djelo krivotvorenja.

Prema navodima PUZ-a, osumnjičeni su na zasad neutvrđen način nabavili sredstva namijenjena za krivotvorenje novca koja su potom držali u stanovima u Zagrebu u kojima prebivaju, 39-godišnjak u stanu u Susedgradu, a 37-godišnjak u stanu na Trešnjevci.

Drama u Zagrebu: U udrugu stigla sumnjiva kuverta s prahom i porukom 'Neuro-toxin'
Drama u Zagrebu: U udrugu stigla sumnjiva kuverta s prahom i porukom 'Neuro-toxin'

Provodeći kriminalističko istraživanje, policajci su obavili pretrage stanova koje koriste osumnjičeni tijekom čega su u stanu na Trešnjevci pronađena sredstva namijenjena za krivotvorenje novca dok je u stanu u Susedgradu, uz sredstva namijenjena za krivotvorenje novca, pronađeno 13 novčanica u različitim apoenima. 

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

