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POLICIJA GA TRAŽI

Prevarant u Slavoniji: Prodao kombi, ali 'skinuo kilometre', muškarca oštetio za 15.000 €

Piše HINA,
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Prevarant u Slavoniji: Prodao kombi, ali 'skinuo kilometre', muškarca oštetio za 15.000 €
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

55-godišnjak iz Osječko-baranjska županija kupio rabljeni teretni automobil za 49 tisuća eura, no naknadno je otkriveno da je kilometraža bila lažirana, a policija traga za počiniteljem

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 55-godišnjaka iz te županije pri kupovini rabljenog teretnog automobila, manipulacijom na kilometar satu odnosno 'skidanjem kilometraže', oštetio za najmanje 15 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu. Tijekom travnja 2026. godine 55-godišnjak je na internet oglasniku pronašao vozilo kojeg je oglašavala tvrtka iz Slovenije. S nepoznatom osobom dogovorio je kupovinu za 49 tisuća eura te je otišao po vozilo. Nakon tjedan dana odvezao je kupljeni teretni automobil u ovlaštenu radionicu gdje je utvrđeno da je zadnji servis bio prije tri godine te da je tada bila zabilježena veća kilometraža od one koja je evidentirana prilikom kupovine.

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Navedenom manipulacijom na kilometar satu vozila oštećenom 55-godišnjaku pričinjena je materijalna šteta od najmanje 15 tisuća eura, a u policiji navode kako tragaju za počiniteljem.

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