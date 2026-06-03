Prevarant u Slavoniji: Prodao kombi, ali 'skinuo kilometre', muškarca oštetio za 15.000 €

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 55-godišnjaka iz te županije pri kupovini rabljenog teretnog automobila, manipulacijom na kilometar satu odnosno 'skidanjem kilometraže', oštetio za najmanje 15 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu. Tijekom travnja 2026. godine 55-godišnjak je na internet oglasniku pronašao vozilo kojeg je oglašavala tvrtka iz Slovenije. S nepoznatom osobom dogovorio je kupovinu za 49 tisuća eura te je otišao po vozilo. Nakon tjedan dana odvezao je kupljeni teretni automobil u ovlaštenu radionicu gdje je utvrđeno da je zadnji servis bio prije tri godine te da je tada bila zabilježena veća kilometraža od one koja je evidentirana prilikom kupovine.

Navedenom manipulacijom na kilometar satu vozila oštećenom 55-godišnjaku pričinjena je materijalna šteta od najmanje 15 tisuća eura, a u policiji navode kako tragaju za počiniteljem.