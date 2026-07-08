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Prevarant Varaždincu 'prodao' priču, uzeo mu tisuće eura

Piše Ivan Štengl,
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Prevarant Varaždincu 'prodao' priču, uzeo mu tisuće eura
Foto: Ilustracija/canva
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Prevaranti često zloupotrebljavaju ovaj program kako bi preuzeli kontrolu nad vašim mobitelom ili računalom te ukrali novac s bankovnih računa, navodi policija

Muškarac (64) s područja Varaždina u utorak je ostao bez nekoliko tisuća eura nakon što ga je u više navrata nazvao muškarac koji se predstavio kao predstavnik poduzeća iz Zagreba. On je rekao da je uz pomoć umjetne inteligencije 64-godišnjak zaradio novac.

- Kako je prije nekog vremena uložio novac na jednoj platformi, nije posumnjao u ove navode te je osobi izdiktirao svoj IBAN i na njezin zahtjev, na svoj mobitel instalirao jednu aplikaciju - navodi policija.

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Naknadnom provjerom putem ove aplikacije utvrdio je da je s njegovog računa prebačen iznos od nekoliko tisuća eura na račune nepoznatih osoba.

Policija upozorava

  • Skrećemo pozornost građanima da se radi o jednoj od aplikacija koja se koristi za udaljeni pristup računalima i mobilnim uređajima, no bez obzira što je koristan alat, treba biti vrlo oprezan.
  • Posebno se ovu aplikaciju ne bi trebalo instalirati na nagovor nepoznatih osoba koje zovu i nude brzu zaradu i slično.

Prevaranti često zloupotrebljavaju ovaj program kako bi preuzeli kontrolu nad vašim mobitelom ili računalom te ukrali novac s bankovnih računa.

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