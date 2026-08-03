Prevaranti ga namamili pričom o kriptu: Kliknuo nekoliko puta i ostao bez 20.000 eura

Policiji u Ivancu prijavljen je slučaj prijevare u kojem je 62-godišnjak, vjerujući da će mu biti isplaćeno više od 10.000 eura u navodnim kriptovalutama, ostao bez više od 20.000 eura s bankovnog računa, izvijestila je u ponedjeljak varaždinska policija. Prema izvješću, 62-godišnjak je prijavio da ga je u utorak, 28. srpnja, telefonom kontaktirala nepoznata osoba koja mu je rekla da posjeduje više od 10.000 eura u kriptovalutama koje je potrebno konvertirati kako bi mu novac bio isplaćen na bankovni račun.

Slijedeći upute sugovornika, registrirao se na internetskoj stranici i na mobilni uređaj instalirao aplikaciju za udaljeni pristup, čime je nepoznatoj osobi omogućio pristup svom uređaju.

Nakon toga prevarant je s njegova bankovnog računa obavio više neovlaštenih transakcija u ukupnom iznosu većem od 20.000 eura te od oštećenog zatražio i dodatnu uplatu.

Tek tada 62-godišnjak je shvatio da je riječ o prijevari.

Materijalna šteta procjenjuje se na više od 20.000 eura, a policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje radi otkrivanja identiteta prevaranta.