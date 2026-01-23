Obavijesti

Prevaranti ukrali starici iz Splita 72.000 eura: Uhitili ih u Zadru, pokušali prevariti još dvoje ljudi

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su zajednički i dogovorno na isti način pokušali prevariti još dvije osobe, rekla je policija

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjom državljankom Ukrajine i 41-godišnjim državljaninom Mađarske zbog sumnje da su zajednički i dogovorno počinili kaznena djela prijevare i pokušaja prijevare na štetu starijih osoba.

Kako je utvrđeno istraživanjem, osumnjičeni su počinili jedno kazneno djelo prijevare iz članka 236. stavka 2. Kaznenog zakona te dva kaznena djela prijevare u pokušaju iz istog članka u vezi s člankom 34. Kaznenog zakona. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.

Kaznena djela počinjena su 20. i 21. siječnja 2026. godine na području Splita. Prema policijskim navodima, 21. siječnja oko 14 sati osumnjičeni su prevarili 86-godišnjakinju nakon što je zaprimila telefonski poziv osobe koja se predstavila kao liječnik iz bolnice. U pozivu joj je rečeno da joj je kći teško ozlijeđena te da je za lijek nužno platiti 95 tisuća eura kako ne bi došlo do amputacije noge. Oštećenoj je dano uputstvo da novac stavi u plastičnu vrećicu i preda ženskoj osobi koja će doći po njega.

Oštećena je postupila prema uputama te u vrećicu stavila 72 tisuće eura, koje je ispred zgrade predala 51-godišnjakinji, dok se 41-godišnjak nalazio u blizini. Nakon preuzimanja novca osumnjičeni su napustili područje Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, temeljem operativnog rada, stavili su ih pod nadzor, a zajedničkim postupanjem s kolegama iz Policijske uprave zadarske uhićeni su na području Zadra te dovedeni u Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku. Kod njih je pronađen otuđeni novac koji će biti vraćen oštećenoj.

Istraživanjem je također utvrđeno da su osumnjičeni na isti način pokušali prevariti još dvije starije osobe. Dana 20. siječnja 2026. godine 74-godišnjakinja u Splitu zaprimila je telefonski poziv navodnog liječnika koji joj je rekao da mora skupiti zlato i novac za operaciju sina. Kada je rekla da nema traženi iznos, u razgovor se uključila ženska osoba koja ju je pozivala da posluša doktora, no oštećena je prekinula razgovor i spriječila prijevaru.

Dan kasnije, 21. siječnja u 11.48 sati, pokušali su prevariti 89-godišnjakinju kojoj je u telefonskom razgovoru rečeno da za liječenje kćeri mora predati 170 tisuća eura. Tijekom razgovora čula je i ženski glas koji ju je pozivao da preda novac, no nakon što je u razgovor uključila supruga, poziv je prekinut.

Suradnjom Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Policijske uprave virovitičko-podravske utvrđena je i sumnja da je 51-godišnjakinja 9. siječnja 2026. godine u Virovitici počinila još jedno kazneno djelo prijevare. Tada je, zajedno s nepoznatim muškarcem, nakon telefonskog poziva navodnog liječnika koji je rekao da je sin oštećene pao niz stepenice i slomio nogu te da je potrebna hitna operacija, od oštećene preuzela četiri tisuće eura i zlatni nakit, koje je žena predala ispred svoje zgrade.

