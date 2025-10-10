Obavijesti

UPLATILA NOVAC U DVA NAVRATA

Žena (74) iz Šibenika htjela je trgovati kriptovalutama: Prevarili su je za 150.000 eura

Ivan Štengl
Žena (74) iz Šibenika htjela je trgovati kriptovalutama: Prevarili su je za 150.000 eura
Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja

Policija je objavila detalje računalne prijevare u kojoj je 74-godišnja hrvatska državljanka ostala bez 150.000 eura nakon što je uplatila novac za kriptovalute.

- Oštećena je prijavila da je u dva navrata početkom mjeseca svibnja i rujna 2025. godine putem internetske platforme otvorila korisnički račun za investiranje u kriptovalute, gdje je kroz više uplata uložila novčani iznos od 150.000 eura, a kako nije zaprimila nikakvu isplatu dobiti niti je mogla podignuti uloženi novac shvatila je da je prevarena te je slučaj prijavila policiji - navodi policija.

PREDALA NOVAC ISPRED ZGRADE Lažni obiteljski pozivi: Pokrali dvije žene, jedna predala čak 12.000 €. 'Mama, pala sam'
Lažni obiteljski pozivi: Pokrali dvije žene, jedna predala čak 12.000 €. 'Mama, pala sam'

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.

- Podsjećamo građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama - zaključuje policija.

