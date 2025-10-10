Žena (74) iz Šibenika htjela je trgovati kriptovalutama: Prevarili su je za 150.000 eura

Policija je objavila detalje računalne prijevare u kojoj je 74-godišnja hrvatska državljanka ostala bez 150.000 eura nakon što je uplatila novac za kriptovalute.

- Oštećena je prijavila da je u dva navrata početkom mjeseca svibnja i rujna 2025. godine putem internetske platforme otvorila korisnički račun za investiranje u kriptovalute, gdje je kroz više uplata uložila novčani iznos od 150.000 eura, a kako nije zaprimila nikakvu isplatu dobiti niti je mogla podignuti uloženi novac shvatila je da je prevarena te je slučaj prijavila policiji - navodi policija.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.

- Podsjećamo građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama - zaključuje policija.