LAŽNI BROKER

Prevario dvoje starijih ljudi s područja Rijeke za 95.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ilustracija

Admiral

Primorsko-goranska policija ponovno poziva građane na oprez jer je zaprimila kaznene prijave zbog prijevare i računalne prijevare na štetu dvoje hrvatskih državljana u dobi od 74 i 75 godina, a procjenjuje se da su oštećeni za ukupno 95.000 eura.

Prema podacima primorsko-goranske policije, nepoznati muškarac je u siječnju mobilnim telefonom kontaktirao 75-godišnjaka i predstavio se kao broker tvrtke koja se bavi ulaganjem.

Tako je oštećeni 75-godišnjak doveden u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica te je u više navrata uplatio novac na različite račune u stranim bankama, nakon čega je shvatio da je prevaren.

U siječnju je prevarena i 74-godišnjakinja, koja je prijavila da ju je kontaktirala nepoznata osoba, predstavljajući se kao predstavnik agencije za kredite.

Radi navodnog otvaranja računa i ostvarivanja kredita, ona je u nekoliko navrata uplatila novac, čime joj je pričinjena materijalna šteta, naveli su iz policije.

