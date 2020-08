Preveslali ih: ‘Umirovljenicima su uzeli čak 320 milijuna kuna’

Silvano Hrelja kaže da je zavod za statistiku promijenio metodologiju izračuna plaća, a kako je to važan element za izračun visine povećanja mirovine, time su i umirovljenici ostali uskraćeni za jače povišice

<p>Bič najjače puca nad najslabijima. Tu narodnu izreku osjetit će u stvarnosti oko 1,24 milijuna umirovljenika koji će dobiti povišice mirovina od tek 1,41 posto umjesto barem tri posto. </p><p>Tvrdi to Hrvatska stranka umirovljenika nakon što je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio u petak poslijepodne da će mirovine od 1. srpnja rasti za 1,41 posto sukladno porastu plaća i kretanju cijena. Povišica za srpanj i kolovoz će stići s isplatama mirovina u rujnu. </p><p>Na prosječnu mirovinu, koja iznosi 2524 kune, ovo usklađivanje znači 35,6 kuna više mjesečno. Ali saborski zastupnik HSU-a Silvano Hrelja kaže da su umirovljenici trebali ukupno dobiti 320 milijuna kuna više do kraja godine jer su trebali dobiti povišicu veću od 75 kuna mjesečno.</p><p>Kako je to moguće? Hrelja kaže da je Državni zavod za statistiku promijenio metodologiju izračuna plaća, a kako je to važan element za izračun visine povećanja mirovine, time su i umirovljenici ostali uskraćeni za jače povišice. Po novom, DZS računa u prosječne plaće i povremeni rad.</p><p>- Kako Zavod za mirovinsko odlučuje o usklađivanju mirovina na temelju podataka Zavoda za statistiku, oni time peru ruke. Ako Vlada nema novca, neka to kaže. Na prosječnu mirovinu umirovljenik gubi ukupno 250 kuna u ovih pola godine. Nećemo dopustiti da umirovljenicima rastu magareće uši - kaže Hrelja. </p><p>Ističe i da su po novoj metodologiji usklađenja mirovina početkom godine umirovljenici tad dobili više.</p><p>Državni zavod za statistiku nam je odgovorio da metodologija izračuna plaća jest promijenjena, ali da se to nije dogodilo preko noći, nego je najavljeno još prije pet mjeseci. I to u skladu sa smjernicama Eurostata, europskog statističkog ureda. </p><p>Objašnjavaju da oni koji su mjesečno radili manje od 80 sati dosad nisu bili uključeni u statistiku plaća, a takvog rada je sve više. Posljedično, prosječne plaće su porasle, ali u DZS-u odbacuju mogućnost da je to utjecalo na nesrazmjer koji je onda doveo do manjeg povećanja mirovina. </p><p>- I da nisu nastale metodološke izmjene, trend rasta prosječnih mjesečnih bruto i neto plaća u prvoj polovici 2020. u odnosu na drugu polovicu 2019. bio bi približno jednak i gotovo razmjerno manji - kažu</p>