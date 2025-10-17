Prevodnik madagaskarskog puča prisegnuo kao predsjednik

Predvodnik puča na Madagaskaru, pukovnik Michael Randrianirina, u petak je prisegnuo kao novi predsjednik, nekoliko dana nakon što je preuzeo kontrolu nad afričkom otočnom državom poslije prosvjeda predvođenih mladima koji su zbacili njegovog prethodnika.

Bivši predsjednik Andry Rajeolina, kojeg su zastupnici opozvali nakon što je tijekom vikenda pobjegao u inozemstvo, iz egzila je odbio odstupiti usprkos mnogim prebjezima unutar snaga sigurnosti i odluke ustavnog suda da ratificira vojno preuzimanje vlasti.

Afrička unija i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres osudili su puč koji se odvio nekoliko tjedana nakon prosvjeda 'generacije Z' potaknutih kroničnim nestašicama struje i vode.

"U potpunosti ću i pravedno ispunjavati obaveze moje funkcije predsjednika Republike Madagaskar”, rekao je Randrianirina na ceremoniji u ustavnom sudu.

"Zaklinjem se da ću koristiti ovlasti koje su mi povjerene i posvetiti svu svoju snagu obrani i jačanju nacionalnog jedinstva i ljudskih prava“.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Iako su mnogi mladi slavili pad Rajoeline vlade, koja je također stupila na vlast pučem 2009. godine, dio njih nezadovoljan je brzinom kojom je vojska iskoračila da iskoristi politički vakuum. Randrianirina je ranije rekao da je vojska preuzela vlast i raspustila sve institucije osim donjeg doma parlamenta.

Najavio je da će državom iduće godine vladati odbor predvođen vojskom, uz prijelaznu vladu, nakon čega će biti organizirani novi izbori.

Randrianirina je bio zapovjednik elitne jedinice CAPSAT koja je igrala ulogu i u puču 2009., no razišao se sa svojim prethodnikom prošli tjedan kad je pozvao vojnike da ne pucaju na prosvjednike.

Madagaskar broji 30 milijuna stanovnika, a prosječna dob je niža od 20 godine. Tri četvrtine stanovnika žive u siromaštvu, a prosječna plaća je 600 dolara mjesečno u vrijeme iznimne inflacije.