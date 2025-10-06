Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske
KOD BAČKE PALANKE
Užas na Dunavu. Prevrnuo se čamac s 11 ljudi: Jedan čovjek mrtav, tragaju za još dvoje!
Čamac u kojem je bilo više osoba prevrnuo se u nedjelju oko 21 sat na Dunavu u blizini Bačke Palanke u Srbiji.
Prema neslužbenim informacijama srbijanskih portala, u čamcu se nalazilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije. Jedna je osoba smrtno stradala, dok se za najmanje dvije još traga.
Angažiran je Specijalistički tim rad i spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad te ekipe hitne pomoći i policije. U akciji spašavanja sudjeluje i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).
