KOD BAČKE PALANKE

Užas na Dunavu. Prevrnuo se čamac s 11 ljudi: Jedan čovjek mrtav, tragaju za još dvoje!

Užas na Dunavu. Prevrnuo se čamac s 11 ljudi: Jedan čovjek mrtav, tragaju za još dvoje!
Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske

Čamac u kojem je bilo više osoba prevrnuo se u nedjelju oko 21 sat na Dunavu u blizini Bačke Palanke u Srbiji.

Prema neslužbenim informacijama srbijanskih portala, u čamcu se nalazilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije. Jedna je osoba smrtno stradala, dok se za najmanje dvije još traga. 

Angažiran je Specijalistički tim rad i spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad te ekipe hitne pomoći i policije. U akciji spašavanja sudjeluje i Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS).

