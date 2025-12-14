Preživio je Hamasov pokolj, a sada je ranjen u Australiji: 'Ovo je bilo krvoproliće, strahota...'

Arsen Ostrovsky, međunarodni odvjetnik za ljudska prava koji je preživio terorističke napade Hamasa 7. listopada, ranjen je u nedjelju u smrtonosnoj pucnjavi na plaži Bondi u Sydneyju. Tragična ironija leži u činjenici da se u Australiju preselio prije samo dva tjedna kako bi se borio protiv antisemitizma, a na čiji je alarmantan porast upozorio na istoj toj plaži, prenosi NY Post.

Napad se dogodio tijekom proslave Hanuke, a Ostrovsky je, krvavog i zavijenog lica, opisao stravične trenutke kada su dvojica terorista otvorila vatru s mosta na oko 1000 okupljenih.

​- Vidio sam kako krv šiklja ispred mene. Vidio sam pogođene ljude, vidio sam ih kako padaju na tlo. Moja jedina briga bila je, gdje su mi djeca? Gdje mi je žena? Gdje mi je obitelj? - ispričao je za australski[9 News.

Ostrovsky, koji je preuzeo dužnost predsjednika Vijeća za australsko-izraelske i židovske poslove (AIJAC) u Sydneyju, preselio se s obitelji iz Izraela nakon 13 godina.

​- Došli smo ovamo prije samo dva tjedna kako bismo radili sa židovskom zajednicom, borili se protiv antisemitizma, protiv ove krvožedne, razorne mržnje. Preživjeli smo i gore, prebrodit ćemo i ovo i uhvatit ćemo gadove koji su ovo učinili - rekao je odlučno.

Opisao je trenutak napada kao potpuni kaos.

​- Bilo je na stotine ljudi. Bilo je djece, starijih, obitelji koje su uživale. Djeca su se igrala na festivalu. A onda odjednom, apsolutni kaos. Pucnjevi, vatra posvuda, ljudi se saginju. Nismo znali što se događa ni odakle pucnjava dolazi - kazao je.

Samo dva tjedna prije napada, 1. prosinca, Ostrovsky je upozorio na "alarmantan porast mržnje prema Židovima od 7. listopada". Tijekom jutarnjeg trčanja na plaži Bondi uočio je i fotografirao antisemitske i antiizraelske grafite poput "Je**š cionistički Izrael" i "Izrael čini genocid".

Sada, pogođen u glavu na istom mjestu, ispunile su se njegove najgore slutnje.

​- Vidio sam barem jednog napadača kako puca, činilo se kao sačmarica, nasumično u svim smjerovima. Vidio sam djecu kako padaju na pod, starije... Bilo je to apsolutno krvoproliće, krv je šikljala posvuda. Posljednji put sam ovo vidio 7. listopada. Nikad nisam mislio da ću ovo doživjeti u Australiji. Ne za mog života. Na plaži Bondi, od svih mjesta, na ovom ikonskom mjestu - rekao je potreseni Ostrovsky.

U terorističkom napadu koji su australske vlasti odmah osudile kao "čin zlog antisemitizma", ubijeno je 12 ljudi, a 29 ih je ranjeno, uključujući dvoje policajaca. Među žrtvama su i rabin Eli Schlanger, jedan od organizatora proslave, te Alex Kleytman, koji je preživio holokaust.

Jednog napadača policija je ubila na licu mjesta, dok je drugi uhićen i nalazi se u bolnici u kritičnom stanju. U vozilu preminulog terorista pronađene su i improvizirane eksplozivne naprave. Australski premijer Anthony Albanese sazvao je sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost i poručio da "mržnji, nasilju i terorizmu nema mjesta u Australiji".

Svjetski čelnici, od američkog državnog tajnika Marca Rubija i britanskog kralja Charlesa do predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, oštro su osudili napad i izrazili solidarnost sa židovskom zajednicom i Australijom.

Iako je ranjen i izgubio krv, Ostrovsky je potvrdio da će biti dobro, a najvažnije mu je da je njegova obitelj na sigurnom.

​- Nema većeg straha, veće strave od toga da ne znate gdje vam je obitelj. Oni su dobro. Ja ću biti dobro. Kao zajednica ćemo biti dobro i pobijedit ćemo ovu divlju mržnju - zaključio je.

