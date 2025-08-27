Obavijesti

POTRESNA ISPOVIJEST

Preživjela 471 dan kao taokinja Hamasa u paklu tunela Gaze: 'Molila sam ih da me ne ubiju...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Miro Maman

"U tunelima nema svjetla, nema svježeg zraka. Ne znate je li dan ili noć", prepričava Doron...

"Svaki dan kada ideš spavati, ne znaš hoćeš li se probuditi. Molila sam ih da me ne ubiju", započinje svoju tešku ispovijest Izraelka Doron Steinbrecher, 32-godišnjakinja koja je preživjela 471 dan pakla u tunelima Gaze kao taokinja Hamasa.  U intervjuu za Reuters Doron je otvorila dušu o danima provedenim u tami, strahu i borbi za goli život.

Sve je počelo kobnog jutra 7. listopada 2023. godine. Doron se u svom domu u kibucu Kfar Aza, na jugu Izraela, pripremala za novi dan, za svoju rutinu. Zrak je uskoro proparala zaglušujuća buka raketne paljbe. U panici Doron se sakrila ispod kreveta u svjem domu, nadajući se da će opasnost proći.

Ubrzo su u njezin dom upali naoružani Hamasovi militanti. Počeli su pucati, 'rešetali' su krevet pod kojim se skrivala. Jedan metak, kako je kasnije ispričala, zaustavio se tek nekoliko centimetara od njezine glave. Napadači su već bili na izlasku, uvjereni da u stanu nema nikoga, kad je jedan od njih podigao madrac i pronašao je.

Doron Steinbrecher, a released hostage, who was held by Hamas in Gaza for 471 days, poses for a photograph, in Kibbutz Shefayim
Foto: MIRO MAMAN/REUTERS

Izvukli su je iz njezina doma i oteli. Njezini otmičari su se čak i fotografirali s njom, ta fotografija, kaže Doron, za njih je bila nekakav trofej. Ugurali su je u automobil i odvezli u Gazu.

"Samo preživi. Samo ostani živa", ponavljala je sebi u glavi Doron u tim trenucima. 

Doron Steinbrecher, a released hostage, who was held by Hamas in Gaza for 471 days, poses for a photograph, in Kibbutz Shefayim
Foto: Miro Maman

Tog krvavog dana Hamas je u brutalnom napadu ubio 1200 ljudi i oteo oko 250 taoca.

Doron je svoje zatočeništvo, gotovo 500 dana, provela pod zemljom, u klaustrofobičnoj mreži Hamasovih tunela. 

- U tunelima nema svjetla, nema svježeg zraka. Ne znate je li dan ili noć - govori Doron. U jednom od tunela prostor je bio toliko skučen da je jedva mogla stajati.

Bila je, priča, podvrgnuta konstantnom psihološkom pritisku. Militanti su joj zabranjivali pokazivanje bilo kakvih emocija, a rijetko joj je bilo dopušteno održavati osobnu higijenu. Prosjačenje za hranu i vodu postalo je dio njezine svakodnevice. Najgori je bio neprestani strah od smrti. Otmičari su joj jasno rekli: ako čuju da se izraelska vojska približava, bit će odmah pogubljena.

- Znam što sada misle i kako se sada osjećaju. Strah za vlastiti život svakog trenutka - rekla je, komentirajući one koji su još uvijek zatočeni. Samo se nada da će biti pušteni, da će njihov horor završiti...

Nakon 471 dana zatočeništva, Doron je puštena u siječnju 2025. godine u sklopu dogovora između Izraela i Hamasa. Sloboda joj, kaže, nije donijela mir. Ne može nastaviti sa svojim životom dok su njezini prijatelji, braća blizanci Gali i Ziv Berman, i deseci drugih još uvijek u Gazi. 

- Najvažnije je sada vratiti sve taoce kući. Svaki trenutak, svake sekunde, oni su u opasnosti jer nema hrane, nema vode, a sanitarna situacija je vrlo loša - kaže Doron za kraj...

