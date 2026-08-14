Priča iz prihvatnog centra: 'Vatra je letjela kao avioni. Baka nije ni zube stigla uzet'

Grad Omiš objavio je kako više nema potrebe za donošenjem dodatnih potrepština u prihvatni centar u Gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak.

- Evakuirani građani i gosti za sada su dovoljno opskrbljeni hranom, vodom, higijenskim potrepštinama i ostalom potrebnom pomoći. Molimo vas stoga da zasad ne donosite dodatne potrepštine -poručili su iz Grada.

Zahvalili su građanima na velikoj solidarnosti, podršci i spremnosti da pomognu te najavili da će javnost pravodobno obavijestiti ako se pojave nove potrebe.

U prihvatnom centru smo naišli na domaće ljude, turiste i kućne ljubimce koji su se spasili od požara. Dvije gospođe u prihvatnom centru u Omišu opisale su nam detalje požara kakav u Hrvatskoj nije viđen od Splita 2017.

Pokretanje videa... VIDEO Izjave iz prihvatnog centra | Video: Ana Grabić/24sata

- Evakuirali su nas. Gorjelo je kraj kuće. One su se spustile na plažu i onda su brodicom došle do luke Omiš i tamo je čekao kombi prve pomoći koji ih je doveo ovdje. Čekamo prijevoz kući, došla nam je struja i sada se može ići kući. Ovakvo što ni u filmu nisam vidjela. I naš gradonačelnik je rekao da ovo nikada u životu nije vidio. Vatra je letjela brzinom kao ovi avioni. S balkona sam vidjela vatru odmah kad je počelo, kada se crvenilo. Baku smo pokupili, evo sva je jadna modra koliko su ju stiskali i držali. Došla je samo u pidžami, nije ni zube stigla staviti, ostali u vodi. Spavali smo možda pola sata - ispričale su nam mještanke.

Srđan Kuščević iz ravnateljstva civilne zaštite rekao je da je situacija u prihvatnom centru dobra.

- Sada je bolje, imamo manje ljudi. Počeli su se vraćati u svoje apartmane. Odvezli smo do sada preko 15 tura. Apeliram ljude da ne nose više hrane jer je ima dovoljno. Ne želimo da se hrana baca. Djeca su na sreću s roditeljima i za njih su spremne hrana i potrepštine. Imamo i kućne ljubimce i oni su dio nečije obitelji. Ovdje je više turista od domaćih ljudi - rekao nam je Kuščević.