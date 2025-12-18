Priča o dva nadbiskupa: Uzinić osuđuje klečavce, Kutleša javno ustaje u njihovu obranu i zaštitu

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša "ne vidi" da su klečitelji po trgovima protiv feminizma i prava žena.

Kaže da "nije bio prisutan i nije toliko istraživao" slučaj gaženja jednog ustaškog klečavca po ružama za žrtve femicida.

"Sumnja" da bilo tko moli protiv nekog drugog, jer to nije u duhu kršćanstva.

I također, "ne vidi" bogohuljenje ni izrugivanje s katoličkom vjerom u ikonografiji na Thompsonovu koncertu na Hipodromu.

Uglavnom, nadbiskup Kutleša, u svom nastupu na HTV-u, mnogo toga diskutabilnog što se događa u ime vjere ne vidi ili ne želi vidjeti ili vidi onako kako mu odgovara.

Čednost i muževnost

Ne vidi da su klečavci protiv feminizma i prava žena, premda javno mole za njihovu čednost, a njihove muške partnere za "muževnost", mole za to da žene budu podložne muškarcu, da ne izazivaju i provociraju te da se pokoravaju i podvrgavaju.

On sumnja da bilo tko moli protiv nekoga drugog, premda pune tri godine klečavci čine upravo to: mole protiv emancipacije i slobode žena u odnosu na njihove partnere, muževe, Crkvu, društvo.

Što, pak, nije slučaj s njegovim kolegom riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem koji je o klečavcima na trgovima izjavio ovo: "Ako njihova molitva izaziva reakcije kakve izaziva, trebalo bi se upitati je li im tu mjesto, jednako tako trebali bismo vidjeti je li to molitva".

Tragično gaženje

Također, Uzinić je poručio moliteljima da se zapitaju postaju li svojom molitvom bolji ljudi i unose li u društvo mir ili dodatne podjele, te naglasio kako je "posebno tragično to što je netko iz te skupine u ozračju ubojstava žena usudio gaziti ruže koje ih predstavljaju".

"Kako je moguće da jedna takva reakcija i bijes iziđe iz molitve? I to je zapravo pokazatelj da to nije molitva, a ako i jest, da ona nema ništa s kršćanskom molitvom", kazao je Uzinić na HTV-u.

Nadbiskup Kutleša, eto, "nije toliko istraživao" taj slučaj.

Kako je moguće da iz Katoličke crkve izlaze dva toliko oprečna stava: jedan hrabar, odlučan, širok i otvoren, poput Uzinićeva, i drugi oportunistički, konformistički, pa čak i kukavički, kakav je Kutlešin?

Obraćenje muškaraca

Uzinić poziva na "obraćenje nas muškaraca", jer je nasilje nad ženama "najveća sramota muškaraca", upozoravajući da se bez toga neće dogoditi promjena. "Mi bismo trebali braniti slabije, a ne nad slabijima pokazivati svoju moć".

Kutleša o nasilju nad ženama nije govorio. Ne vidi da su muškarci koji mole protiv žena protiv feminizma i prava žena.

Kutleša, štoviše, ustaje u obranu klečavaca i njihovih manifestacija po trgovima jer je načelno protiv zabrana. "Ako gledamo što nekome smeta, onda ćemo samo dolaziti do zabrana", kaže Kutleša, visoki predstavnik Crkve koja podržava neke zabrane, primjerice, zabranu pobačaja ili se žestoko protivi uvođenju zdravstvenog odgoja u škole.

Istodobno, peticiju protiv povorke ponosa, kao manifestacije borbe za slobodu i ravnopravnost istospolne zajednice, izjednačava s peticijom protiv klečavaca, zaključujući kako "akcija rađa reakciju".

Sloboda protiv neslobode

Peticija protiv onih koji ograničavaju slobodu žena jednaka je peticiji onih koji ograničavaju slobodu osobama homoseksualne orijentacije.

Različiti pogledi i stavovi dvojice nadbiskupa, Kutleše i Uzinića, otkrivaju dvije struje unutar Katoličke crkve: jedne naslonjene na politiku pape Franje i pape Lava IV te druge naslonjene na konzervativnu, nacionalističku, tvrdu struju koja stoji iza desničarskog udara na hrvatski Ustav i društvo.

Kutleša ne vidi ili ne želi vidjeti ono što bi se dovelo u pitanje politiku njegove Katoličke crkve, dok Uzinić vidi, prati i komentira sve društvene događaje, osuđujući javno manipulaciju vjerskim simbolima i molitvama.

Kutleša ne vidi ništa bogohulno u Thompsonovim kičastima, lebdećim Gospama, krunicama i križevima. Jer Thompson je crkveni projekt.

Faktor razdvajanja

Govoreći o Thompsonu, Kutleša naglašava faktor zajedništva, ne razdvajanja. "Ako budemo samo gledali faktor razdvajanja, onda možemo naći dosta toga što će nas razdvojiti. I ako u drugome vidimo neprijatelja, onda ćemo bježati od njega i činiti sve da ga ocrnimo", kaže on.

Premda je Thompsonov najbolji prijatelj i još veći prijatelj Katoličke crkve, izbornik Zlatko Dalić, javno ocrnio one koji "ne vole ili ne žele Hrvatsku".

Kutleša se hvali zajedništvom koje "sjedinjuje različite slojeve, bogate, siromašne, školovane, neškolovane i sve one druge različite slojeve društva koje dolaze u crkvu", što je u principu zajedništvo u onome što Crkva nameće ili očekuje.

Sve ono što izbija izvan tih okvira, smatra se smetnjom, komunizmom, woke kulturom, lošim domoljubljem, pa i nevjerom protiv koje se treba boriti. Crkva oduvijek i isključivo priznaje samo zajedništvo po njezinim pravilima.

I promovira one zabrane koje pomažu instaliranju tih pravila.

Sekularizacija i klerikalizacija

Dok Mate Uzinić govori o sekularizaciji kao šansi za Crkvu i društvo, "jer ona oslobađa društvo od pritiska Crkve, a Crkvu od pritiska države", Kutlešina politika ide prema klerikalizaciji društva, prema sve većem utjecaju na državnu politiku, ali i utjecaju na edukaciju, obitelj, javni život, manjine, pa čak i žene.

Uzinić tvrdi kako "kršćani nikako ne smiju poticati prezir i mržnju prema onima koji ne pripadaju njihovoj skupini", a ta izjava izuzetno je važna u vrijeme kad se vjerski simboli povezuju sa simbolima ustaštva, nacionalizma, fašizma, seksizma, šovinizma, mržnje, nasilja, kad se u ime vjere prijeti neistomišljenicima, zabijaju mačevi, prijeti paklom i prozivaju oni koji ne vole Hrvatsku.

Tko pomaže Crkvi?

Uzinić govori o načinima kako će se Katolička crkva i katolička vjera približiti ljudima i uklopiti u demokratsko društvo, a Kutlešin oportunizam otvara put antagonizmu i pokoravanju društva vjerskim pravilima i interesima Katoličke crkve.

Nadbiskup Kutleša je protiv zabrana koje uključuju klerikalne grupacije i zalaže se za slobodu onih koji u ime Crkve provode represiju.

Za sve drugo, tu su klečitelji, molitelji, hodači za život, protivnici zdravstvenog odgoja, napadači na povorku ponosa, kršćanski nacionalisti, crnokošuljaši, Thompson, Dalić, Ivan Anušić i HDZ.