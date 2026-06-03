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KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Priča o hvarskom kamionu samo je nalik na priču o buži

Piše Alen Galović,
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Priča o hvarskom kamionu samo je nalik na priču o buži
Foto: morski.hr

Jeličićeva &quot;Buža&quot; istodobno je bila rana u zidu i prozor prema drugom čovjeku. U hvarskom kamionu nema ništa od te nostalgične posvete davno nestalom životu u dalmatinskom gradu

Krajem 80-ih godina tadašnja je Televizija Zagreb snimila film “Buža”, po istoimenoj farsi književnika Živka Jeličića, a u režiji Vanče Kljakovića. Vito i Pere, a glume ih naši pokojni, legendarni Špiro Guberina i Ivica Vidović, dva su susjeda u Splitu koji se stalno, zbog svakojakih tužbi i protutužbi, povlače po sudu. Kad mladi majstor nehotice probije zid koji odjeljuje njihove spavaće sobe i napravi u njemu bužu, odnosno rupu, među susjedima počinje rat.

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