Pričajmo o seksu: Panika koju šire dušobrižnici neće pomoći mladima, a ni roditeljima

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Lažna staklena zvona koja nude dušobrižnici to sigurno neće učiniti. I bilo bi dobro da se ne damo zastrašiti netočnim podacima i čistom propagandom

Najava Grada Zagreba kako će od iduće školske godine uvesti pilot-projekt zdravstvenog odgoja za učenike od 5. do 8. razreda i to kao izvannastavnu aktivnost, dakle, samo za one koji će to htjeti, došla je kao "as na desetku" političkim dušobrižnicima raznih usmjerenja. Za početak, iako nije ništa novo, odmah se krenulo s kampanjom dezinformacija kojoj je za cilj potpuno zatrpati javni prostor raspravama, debatama i plašenjem ljudi nečim čega - nema.

