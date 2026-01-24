'Prigrli pingvina': Trumov novi bizarni post oko Grenlanda se odmah našao na meti sprdnje

Bijela kuća je u subotu na službenim profilima na društvenim mrežama objavila AI generiranu sliku koja prikazuje predsjednika Donalda Trumpa kako hoda zaleđenim krajolikom Grenlanda, ruku pod ruku, odnosno krilo pod ruku, s pingvinom koji nosi američku zastavu. Nadrealni prizor popraćen je jednako kriptičnom porukom: "Prigrlite pingvina". Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija i sprdnje, no iza bizarne fasade krije se nastavak ozbiljnog geopolitičkog pritiska na Dansku.

Polarni medvjed? Ne, Bijela kuća odabrala je pingvina

Korisnici interneta nisu dugo čekali da ukažu na očitu i, za jednu od najmoćnijih administracija svijeta, sramotnu geografsku pogrešku.

Pingvini, naime, ne žive na Grenlandu.

Njihovo prirodno stanište je južna hemisfera, ponajviše Antarktika, dok na arktičkom Grenlandu obitavaju polarni medvjedi. Slika koja prikazuje Trumpa kako s pingvinom korača prema planinama na kojima se vijori grenlandska zastava postala je trenutačni internetski hit, ali ne na način na koji se Bijela kuća nadala.

Društvene mreže preplavili su memovi i duhoviti komentari. Jedan od glasnijih kritičara bio je Jason Kenney, bivši kanadski ministar obrane.

​- U istom tjednu kad je doživio ponižavajući uzmak oko Grenlanda, više puta je zamijenio Island i Grenland, a sada njegovo osoblje miješa Antarktiku s Grenlandom. Najmoćnija nacija na Zemlji vodi se kao klaunovski show - napisao je Kenney na X-u.

Mnogi su korisnici istaknuli apsurdnost situacije, sugerirajući da je administracija trebala barem provjeriti osnovne činjenice prije objave. "Možda niste trebali tako brzo raspustiti Ministarstvo obrazovanja", poručio je popularni profil Patriot Takes. Konzervativni komentator Erick Erickson sarkastično je zaključio: "Očito napadamo Antarktiku, jer Grenland nema pingvine, kao ni Sjeverni pol".

Neobičan mem u službi geopolitike

Iako na prvu djeluje kao amaterska pogreška, analitičari smatraju da je odabir pingvina bio namjeran i da se Bijela kuća pokušala poigrati s poznatim internetskim memom. Riječ je o takozvanom "Nihilističkom pingvinu", koji potječe iz dokumentarca slavnog redatelja Wernera Herzoga "Susreti na kraju svijeta" iz 2007. godine. U filmu je zabilježena scena u kojoj se jedan pingvin odvaja od svoje kolonije i odlučno kreće prema unutrašnjosti Antarktika, u sigurnu smrt. Scena je postala viralni simbol egzistencijalnog prkosa i apsurda.

Ova objava nije izolirani slučaj. Trumpova administracija posljednjih tjedana pojačano koristi društvene mreže i AI generirane slike kako bi promovirala svoje ambicije prema Grenlandu. Samo nekoliko dana ranije, Trump je podijelio sliku na kojoj on, potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio, stoje pokraj natpisa "Grenland - američki teritorij od 2026.". Korištenjem kontroverznih i bizarnih vizuala, Bijela kuća očito želi zadržati temu Grenlanda u javnom diskursu, dok se iza kulisa vode formalni pregovori.

Iza kulisa bizarne objave krije se ozbiljan pritisak

Cijela priča s pingvinom događa se u jeku obnovljenih i sve agresivnijih napora Trumpove administracije da od Danske kupi Grenland ili osigura veći suverenitet nad tim strateški važnim arktičkim teritorijem. Trump je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu ponovno istaknuo da je preuzimanje Grenlanda pitanje "nacionalne sigurnosti" te da već ima "okvir za dogovor".

Njegovoj izjavi prethodila je prijetnja uvođenjem carina Danskoj i još sedam europskih zemalja ako se nastave protiviti američkim planovima. Međutim, nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u Davosu, Trump je privremeno povukao prijetnje, najavivši da će detalji budućeg aranžmana biti poznati uskoro. Cilj administracije je realizacija projekta "Zlatna kupola", naprednog svemirskog sustava proturaketne obrane koji bi zahtijevao instalacije na Grenlandu.

Dok Washington vodi digitalnu kampanju, službeni Kopenhagen i Nuuk, glavni grad Grenlanda, ne odstupaju od svog stava. Njihova je poruka od početka jasna i nepromijenjena: "Grenland nije na prodaju". U tom kontekstu, poruka "Prigrlite pingvina" dobiva novu dimenziju – onu u kojoj Trump pripada Grenlandu otprilike jednako kao i pingvini, kako je to slikovito opisao danski zastupnik Rasmus Jarlov.