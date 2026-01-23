Ukrajina pod paljbom: 'U Kijevu je ekstremno teško. Spasite se'

Gradonačelnik Kijeva, bivši boksački prvak Vitalij Kličko, uputio je apel svim stanovnicima glavnog ukrajinskoga grada da se evakuiraju ako mogu.

- Dajte da budem jasan. Ovo je ekstremno teška situacija, a može postati još gora - napisao je Kličko na društvenim mrežama.

Napomenuo je da oni koji ne mogu napustiti grad trebaju osigurati dovoljno hrane i opskrbiti se osnovnim potrepštinama, dok grad postavlja tzv. "točke otpornosti", šatore u kojima građani bez grijanja i struje mogu dobiti toplinu, napuniti uređaje i kratko predahnuti.

Napadi Rusije na Kijev u posljednjim tjednima su intenzivirani, a gotovo 2000 višekatnih stambenih zgrada i dalje je bez grijanja nakon udara 9. i 20. siječnja. Temperature su pale ispod -10°C, a Unicef upozorava da su djeca posebno ugrožena. Munir Mammadzade, predstavnik Unicefa u Ukrajini, rekao je u Ženevi da je situacija "dostigla kritičnu točku" te da su djeca "pod vatrom i smrzavanjem". On opisuje situaciju kao "krizu u krizi", dodajući kako su obitelji u stalnom stanju preživljavanja.

Prema njegovim riječima, temperature u Kijevu pale su na -15°C, dok nestanci struje ostavljaju milijune ljudi bez grijanja, vode i električne energije. Unicef trenutačno pomaže 1,65 milijuna ljudi, uključujući 470.000 djece, pružajući zimsku pomoć, generatore, financijsku potporu i školsku podršku.

Situacija nije bolja ni u istočnoj Ukrajini, u gradu Alčevsku pod ruskom okupacijom u Luhanskoj regiji. Iako ruski državni mediji slave humanitarnu krizu u Kijevu, ruski vojni blogeri upozoravaju na ozbiljan problem u Alčevsku, gdje više od 100.000 stanovnika ostaje bez grijanja zbog tehničkih problema u opskrbi industrijskom, netretiranom tvrdom vodom. Cijevi i kotlovi su začepljeni, dok lokalne vlasti i dalje naplaćuju račune za grijanje. Proruski propagandist Oleg Tsarypv opisuje situaciju kao "kazneno djelo lokalnih vlasti".

Ovo nije prvi put da je grad pogođen ekstremnom hladnoćom. U 2006. tehnički problem s grijanjem ostavio je grad bez grijanja pri temperaturama od -20°C, ali tad je ukrajinska vlada proglasila izvanredno stanje, evakuirala djecu i uložila desetke milijuna hrivnja za popravak sustava. Danas, dvadeset godina kasnije, stanovnici su opet prepušteni hladnoći i mraku, bez ikakve reakcije.

Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca upozorava na ozbiljan manjak sredstava za pomoć. Jaime Waha, predstavnica Crvenog križa u Ukrajini, navodi da je u Kijevu oko 200.000 ljudi bez grijanja i struje već dulje od tjedan dana, dok sedam od deset osoba nema ušteđevinu te su prisiljeni birati između grijanja, hrane i zdravstvene zaštite. Financijska pokrivenost za razdoblje 2026. - 2027. iznosi samo 13 posto, a to ostavlja prazninu od 325 milijuna dolara.

U međunarodnom kontekstu, predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je izvještaje da Rusija želi koristiti zamrznuta američka sredstva za vlastitu obnovu nazivajući to "besmislicom". Istaknuo je da sva zamrznuta ruska sredstva trebaju biti korištena za obnovu Ukrajine. Ukupna vrijednost zamrznutih ruskih imovinskih sredstava iznosi oko 339 milijardi dolara, uglavnom u EU i G7 zemljama. Zelenski naglašava da je Rusija agresor i da je Ukrajina ta koja mora sanirati posljedice agresije.

Istodobno, planirani su prvi trilateralni razgovori između Ukrajine, SAD-a i Rusije u Abu Dhabiju od početka ruske invazije. Središnja tema pregovora bit će status Donbasa. Na ukrajinskoj strani delegaciju vodi Rustem Umerov, a članovi uključuju predsjednikova bivšeg šefa obavještajne službe Kirila Budanova, Davida Arakhamiju i glavnog stožernog časnika Andrija Hnatova. Ruska delegacija bit će predvođena admiralom Igorom Kostiukovim.

Pregovori su opisani kao "neformalni" i "korak prema miru", iako će teritorijalna pitanja ostati ključna prepreka. Zelenski je istaknuo da je ključni problem Donbas i da Rusija mora biti spremna na kompromise. Istovremeno, američki plan sigurnosnih garancija i ekonomske pomoći Ukrajini još je u pripremi, dok se teritorijalna pitanja smatraju najosjetljivijim elementom potencijalnog sporazuma.

No dok diplomacija pokušava pronaći put prema miru, u Ukrajini se nastavlja humanitarna kriza. Noćni napadi dronovima u Ukrajini i Rusiji proteklih dana pogodili su 12 lokacija u Ukrajini, a u ruskoj regiji Penza izazvali požar na naftnom skladištu. Takvi udari na infrastrukturu dodatno pogoršavaju stanje, ostavljajući stotine tisuća ljudi na sjeveru i istoku zemlje bez grijanja i električne energije.

UNICEF i IFRC upozoravaju da "milijuni ljudi riskiraju ostati bez vitalne pomoći tijekom najhladnijih mjeseci u godini".

- Položaj Ukrajine je krajnje nezahvalan, a to je posljedica politike koja se godinama oslanjala na vojnu pomoć SAD-a realiziranu preko europskih članica NATO-a. Trumpova nastojanja za mirovnim sporazumom, ako budu realizirana, vjerojatno će ići na štetu Ukrajine - rekao je stručnjak za vanjsku politiku Božo Kovačević.