Prihodi proračuna Rijeke bit će manji 150 do 200 milijuna kn

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je u srijedu na aktualnom satu riječkog Gradskog vijeća kako očekuje da će prihodi gradskog proračuna u ovoj godini biti manji za 150 do 200 milijuna kuna, na što ukazuje smanjenje prihoda u nekoliko posljednjih mjeseci.

Prihodi će biti manji, dodao je, zbog smanjenih gospodarskih aktivnosti, mjera Vlade, gradskih mjera oslobađanja od plaćanja riječkih poduzetnika, itd.

Pokušavamo složiti rebalans proračuna, koji bi na Gradskom vijeću bio u srpnju, kazao je Obersnel.

Rezanje brojnih rashoda

Riječki gradonačelnik kaže da će manji prihodi podrazumijevati rezanja brojnih rashoda.

Odgovarajući na vijećnička pitanja, Obersnel je rekao da je javni gradski prijevoznik Autotrolej bio u problemima i prije pandemije Covida-19, zbog odlaska vozača i visokog standarda prijevoza kojeg lokalne jedinice, kao suosnivači, nisu mogli odgovarajuće subvencionirati. Tijekom pandemije prihodi su se značajno smanjili te se pojavio problem isplate plaća, dodao je.

Rekao je da se uspjelo osigurati plaće i funkcioniranje Autotroleja po smanjenom voznom redu, nada se da neće biti otpuštanja. Za sada nisu produljeni ugovori na određeno vrijeme, a sa suvlasnicima se dogovara kako očuvati sustav Autotroleja.

Obersnel je rekao da je rezove trebalo napraviti i u financijskoj konstrukciji projekta Rijeka EPK 2020 - u broju zaposlenih i programa. Do kraja godine osigurana su 32 milijuna kuna, a projekt će biti ostvaren u manjem obujmu.

Na pitanje o kandidaturi na parlamentarnim izborima i stanju koje će ostaviti u Rijeci, Obersnel je odgovorio da ga je Gradska organizacija SDP-a podržala kao kandidata, kao i još 12 kandidata iz Rijeke. Napominje da će u 8. izbornoj jedinici biti još puno kandidata i ne zna za koga će se odlučiti predsjednik SDP-a i hoće li biti na izbornoj listi.

No, dodao je Obersnel, 'sasvim je sigurno da ću odraditi mandat do kraja, neću se više kandidirati za gradonačelnika, osim ako ne budete toliko zabrinuti za budućnost grada, pa me natjerate da se predomislim'.

Naglasio je da su podaci o dugovima grada i drugome dostupni u godišnjim izvješćima.

Nagrada Grada Rijeke za životno djelo Antonu Škrobonji

Gradsko vijeće odlučilo je u nastavku da će ovogodišnja Nagrada Grada Rijeke za životno djelo biti dodijeljena Antonu Škrobonji za uspjehe u istraživanju povijesti medicine, aktivnost u Crvenom križu i dostignuća u kreativnoj i rock fotografiji.

Dobitnici Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ u 2020. su Livio Tončinić - za unapređenje, dugogodišnji rad i doprinos na popularizaciji odbojke, Bruno Paladin - za doprinos likovnoj umjetnosti i promicanju ugleda Rijeke, Gradsko društvo crvenog križa Rijeka za Terensku jedinicu „Dr. Ante Švalba“,

Dobitnica Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke“ je, posmrtno, Nada Bodiroga-Vukobrat - za inovativnost znanstvenih projekata i istraživanja koji su ucrtali Rijeku na pravnu kartu Europe.

Dobitnici Zlatne plakete „Grb Grada Rijeke" su i Hajrudin ef. Mujkanović za otvoreni dijalog kojim je utro neizbrisivi trag tolerancije i zajedništva, Željka Rogić i Boris Rogić za posebnost umjetničkog oblikovanja stakla kojim ističu hrvatski i riječki identitet te Judo klub Rijeka za 60 godina kontinuiranog rada i doprinosa razvoju judo sporta u Rijeci.

Dobitnici Godišnje nagrade Grada Rijeke su Dean Lalić, Klinički bolnički centar Rijeka - Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Edi Kučan, Nikola Petković, Kuglački klub Mlaka, Gradsko kazalište lutaka Rijeka i Robert Funčić.

Gradsko vijeće raspravljalo je o izvještaju o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2019.

Ukupni prihodi i primici u 2019. iznose 952,9 milijuna kuna ili 85,5 posto godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna su 889,2 milijuna kuna ili 81,1 posto godišnjeg plana. Tako je ostvaren višak prihoda od 63,6 milijuna kuna.

