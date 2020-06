Jezivo svjedočenje Christiana B. godinu prije nego je Maddie nestala: 'Da, ja sam pedofil'

Detektivi koji su istraživali nestanak male Maddie u svibnju 2007. ispitali su desetke poznatih zlostavljača u području Praije da Luz, no 43-godišnji Nijemac nikad nije bio ispitan

<p>Novi osumnjičeni u slučaju nestanka Madeleine McCann <strong>Christian Brückner</strong> bio je pedofil otprije poznat portugalskoj policiji, javlja <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/madeleine-mccann-suspects-sick-confession-22222112" target="_blank">Daily Mirror.</a></p><p>Nijemac je priznao da je već osuđivan zbog zlostavljanja djece nakon što je bio na sudu u Portugalu zbog krađe još davne 2006. godine. Sucu je rekao kako je odležao 18 mjeseci u zatvoru zbog napastovanja djeteta u svojoj domovini kad je bio mladić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi sumnjivac u istrazi</strong></p><p>Otkriće da su Portugalci znali za njegovu raniju osudu samo stavlja dodatan pritisak na portugalsku policiju, čiji je viši dužnosnik ranije rekao kako Brückner nikad nije ispitan jer policija nije znala da se radi o čovjeku s ranijim prekršajima seksualnog napastovanja.</p><p>Detektivi koji su istraživali nestanak male Maddie u svibnju 2007. ispitali su desetke poznatih zlostavljača u području Praije da Luz, no 43-godišnji Nijemac nikad nije bio ispitan i vratio se u rodnu Njemačku nekoliko mjeseci kasnije.</p><p>U travnju 2006. godine, oko godinu dana prije nestanka britanske djevojčice, bio je uhvaćen kako krade gorivo, a tada je na sudu rekao da je bio osuđen zbog krađe i napastovanja kada je imao 17 godina. Napastovao je šestogodišnju djevojčicu davne 1994. godine, a upitno je je li to saznanje ikad stiglo do policije. </p><p>- U to doba nije bilo razmjene informacija između europskih policijskih snaga. Naša policija nije znala za to - rekao je ranije izvor iz portugalske policije za Mirror.</p><p>Nijemac je postao osumnjičen tek 2017. godine kada je izvor otkrio policiji kako mu je ovaj u kafiću priznao da zna što se dogodilo s Maddie. Otprije je bio poznat policiji, no zbog sitnih zločina, a saznanje o napastovanju djece nije stiglo do portugalske policije.</p><p>Uz to, otkriveno je i kako je policija uništila automobil koji je mogao sadržavati ključne dokaze oko mogućeg zločina. Brückner je spavao u automobilu na plaži i lako je moguće da ga je koristio u doba nestanka britanske djevojčice.</p><p>Automobil mu je u jednom trenutku 2006. godine bio oduzet, no nije jasno je li ga ikad preuzeo nazad od policije, ali Expresso piše kako ga je policija uzela nazad u studenom 2007. godine što bi značilo da je vjerojatno bio u njegovom posjedu u doba zločina. Ranije uopće nije bila poznata povezanost Nijemca s tim vozilom.</p>