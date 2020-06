Pronađeni kupaći kostimi curica u domu pedofila Christiana, a on tvrdi : 'Nisam ubio Maddie'

Odvjetnik Christiana Bruecknera (43), kojeg sumnjiče za otmicu i ubojstvo Maddie McCann, rekao je kako je njegov klijent negirao bilo kakvu umiješanost u nestanak djevojčice

<p>Glavni osumnjičeni u slučaju <strong>Maddie McCann</strong>, pedofil <strong>Christian Brueckner</strong> kazao je svom odvjetniku da on nije ubio Maddie, a to priznanje je došlo u trenutku kad je policija zaplijenila kupaće kostime djevojčica iz njegovoj kupaonici u mobilnoj kućici u kojoj je živio u Njemačkoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prošlo je 13 godina od nestanka Maddie</strong></p><p>Osuđeni diler i silovatelj Christian Brueckner boravio je u Praia da Luzu u Portugalu, mjestu iz kojeg je 2007. godine nestala tada trogodišnja Madeleine McCann. Seoska kuća koju je tada unajmio novi glavni sumnjivac u slučaju nestanka male Maddie, samo je sat i pol vremena udaljena od mjesta otmice.</p><p>Policija je u njegovom mobilnom domu pronašla i šest memorijskih štapića s više od 8.000 datoteka, većinom sa slikama i videozapisima zlostavljanja djece. Bili su u vreći u rupi u zemlji, ispod tijela njegovog mrtvog psa. </p><p>Madeleine je, podsjetimo, nestala 2007. godine kad je bila na odmoru sa svojom obitelji. Nakon godina potrage, policija je nedavno objavila da sumnjiče Nijemca Christiana Bruecknera da je oteo i ubio curicu. On je između 1995. i 2007. živio u Portugalu, a nakon toga je često mijenjao mjesto prebivališta. Povremeno se vraćao u Njemačku, a povremeno je boravio u Portugalu.</p><p>Navodno je prijateljima rekao kako zna što se dogodilo djevojčici. Istražuju ga i zbog nestanka još nekoliko djece. Christian Brueckner je trenutno u zatvoru gdje služi kaznu zbog napada i silovanja starije Amerikanke(72) u Portugalu. </p>