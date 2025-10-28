Prijatelj ubijenog Slovenca: 'Bijesan sam zbog toga što svi šute, a sigurnosti nema...'

Primož Polak oprašta se od prijatelja Aleša Šutara, koji je ubijen je došao braniti svog sina od bande romskih nasilnika. Zajedno su radili u kafiću 20 godina, a kako je rekao za RTL, ubijen je jedna od najboljih ljudi koje je poznavao.

- Sve što smo radili, radili smo skupa. Brat, prijatelj. Suradnik. Ne znam što, sve - rekao je te dodao da je skromna riječ za to kakav je čovjek bio Šutar.

Početna tuga u kafiću u kojem je Aleš radio, pretvorila se u ogorčenost i bijes. Tragična smrt mora biti prekretnica, poručuju prijatelji.

- Ja sam bijesan, bijesan sam što mi je prijatelj umro. Bijesan sam zbog toga. Bijesan sam zbog toga što svi šute, što ti država samo može uzimati porez, može ti uzeti život. Možeš raditi za državu, a sigurnosti nema - kaže.

Za ubojstvo je osumnjičen Sabrijan Jurković. 21-godišnji Rom koji je otprije poznat policiji zbog nasilja i seksualnog zlostavljanja maloljetne osobe. U istražnom je zatvoru, ali brani se da nije kriv.

Skupina kojoj je, čini se, pripadao godinama je terorizirala grad, no nitko nije napravio ništa, upozoravaju građani. Okretanje glave dovelo je do toga da problematični maloljetnik postane osumnjičeni ubojica.

Stanovnici su RTL-u rekli da su Romi u samo par mjeseci udarili načelnika Ribnice te da su napali i policajku u civilu koja je pokušala zaštititi načelnika. Mediji su pisali o nizu incidenata. Romska banda prebila je navodno i jednog farmera, napali su srednjoškolku, jednom čovjeku upali u kuću i ubili svinje.

'Ne može se hodati u miru po gradu, svi se boje...'

Žiga iz Novog Mesta kaže: "Ne može se hodati u miru po gradu, svi se boje. Nitko ne može pustiti svoju djecu da idu sama. Čak i ako radite u ugostiteljstvu, bojite se kada radite sami."

I kobne noći nije to bila jedina tučnjava. Pretučen je i jedan mladić čije su krvave slike zgrozile javnost, ipak policija ih je pustila.

Problemi s Romima u gradu koji ima oko 23 tisuće stanovnika traju godinama, potvrđuje nam đakon u romskom naselju. Na rubovima grada nalazi se jedno od najvećih takvih naselja u Sloveniji u kojem je vrlo visoka nezaposlenost.

- Ima 800 ljudi, to je naselje Žabjak-Brezje i tamo radi samo 12 ljudi. Svi drugi ne rade jer se ne isplati. Više dobiju novaca kad ne rade nego kad rade. Tako da to je osnovni problem - kaže.

A onda u takvim uvjetima raste kriminal, upozorava. Destrukcija kojom se sustav očito godinama nije bavio, sada je prelila čašu. Dva ministra su dala ostavku, za sutra se najavljuje veliki prosvjed.

Država najavljuje paket mjera u borbi protiv bandi. Stanovnici Novog Mesta očekuju konkretne mjere i kazne za odgovorne. Uoči velikog prosvjeda, prijatelj ubijenog poziva sve da poruče odgovornima da je dosta. I to bez incidenata!

- Molim da ne dođe do toga. Sada sve je toliko napeto oko nas. Znači kod nas, u nas. Da ne smije do toga doći. Sutra je protest protiv države, ne protiv njih (Roma) - kaže Polak.

Tiha većina u gradu koji je dugo živio u strahu sutra će biti glasna. Noći u Novom Mestu bile su opasne godinama, to se mora početi mijenjati već od sutra.