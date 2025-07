Detalji ubojstva u Mediki: Sat vremena prije policija bila na intervenciji! A onda strava...

Sonja Hranjec (36) uhićena je zbog sumnje da je u 13 sati i 25 minuta, u nedjelju, s nekoliko uboda ubila Vedrana Gračana (43) u centru Zagreba, u Pierottijevoj ulici. Prema za sad neslužbenim informacijama, dvojac se posvađao ujutro, u prostorima bivše tvornice Medika u kojoj djeluju tri udruge građana i u kojoj su živjeli. Prema iskazima svjedoka, policija je izašla na intervenciju, i naložila Hranjec da ode iz prostora Medike. No ona se navodno vratila, te je opet došlo do konflikta koji je završio tako da je Gračana nekoliko puta ubola nožem. Iz policije su potvrdili da su imali intervenciju u 12 sati i 27 minuta, svega sat vremena prije ubojstva. Policiju je pozvao Gračan zbog razbijenih prozora na Mediki, koje je netko razbio sa subote na nedjelju.

- Na mjestu događaja obavljen je i razgovor s 36-godišnjakinjom koja je izjavila kako s 43-godišnjakom od ranije ima nesuglasice u vezi korištenja prostora, dok nikakva druge događaje niti 43-godišnjak niti 36-godišnjakinja policijskim službenicima tom prilikom nisu prijavljivali niti su postupanjem policije utvrđeni elementi bilo koje kažnjive radnje - odgovorili su iz PU Zagrebačke na naše pitanje.

Nisu potvrdili jesu li ju tražili da ode iz Medike, a svjedoci kažu da je upravo Sonja razbila prozore, i to na dijelu u kojem živi Vedran. I to nije prvi takav incident. Njena prijateljica kaže da joj se često žalila na Gračana.

- Ne vjerujem da je bilo neutemeljeno ali ne mogu reći da joj nisam govorila da se odseli. Ona nije htjela, rekla je da će tako 'okupator pobijediti'. Imala je ona dosta svojih trauma i problema, nevezano sad uz tranziciju, ali nisam mislila da je sposobna ubiti, iskreno. Žalila mi se da ju namjerno nazivaju 'frende' i obraćaju joj se u muškom rodu - govori nam njena prijateljica u šoku.

Sonja se, prema njenim riječima, u Mediku vratila u travnju ove godine.

- Neko vrijeme je živjela kod cure u Zadru ali se vratila nakon prekida. Mislila sam da si je okrenula život jer je otvorila obrt, radila je te igrice. Strašno. Žao mi je jako i njegove obitelji i prijatelja. Samo se nadam da neće eskalirati sad mržnja između njegovih prijatelja i nas, da možemo razumjeti da je ubojstvo grozno, i najvažnije, da neće ovo sve biti uzrok mržnje prema drugim trans osobama. Sve je ovo tako tužno - zaključuje Sonjina prijateljica.

Dugotrajna napetost

Prema priopćenju policije, on je na mjestu preminuo, a Hranjec je tu i uhićena. Očevid je trajao do kasnih večernjih sati. U nedjelju je prostor zatvoren zbog očevida, a Hranjec je ispitana u policiji. U ponedjeljak oko 10 sati i 30 minuta, policija ju je ponovno dovela u Mediku, zbog pretresa prostorija koje je koristila. Nakon toga je ispitana u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, koje je za nju tražilo određivanje istražnog zatvora. U međuvremenu su se pojavile informacije i od njenih i njegovih prijatelja da je dvojac već dugo u napetim odnosima. Njeni prijatelji kažu da im se često žalila na ubijenog. Sama je objavila na svom Instagramu kako je zbog konflikta između nje i Gračana 16. travnja došla policija.

- I ranije smo zaprimili zahtjeve za intervencijama, u jednom navratu odnosno 11. ožujka na zahtjev 43-godišnjaka, te u tri navrata na traženje 36-godišnjakinje (dvije dojave od 1. i 16. travnja 2025. te jedan osobni dolazak u prostorije policije 2. travnja), a vezano za nesuglasice oko korištenja prostora u Pierottijevoj ulici. S obzirom da niti u jednom slučaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela ili prekršaja, osobe su upućene na zakonski okvir odnosno institucije u čijoj je nadležnosti rješavanje navedene problematike - kažu iz policije za 24sata.

Vedran je zvao policiju i u drugim situacijama.

- U studenom 2024. godine navedeni 43-godišnjak je osobnim dolaskom u prostorije policije podnio kaznenu prijavu protiv muškarca rođenog 1984. zbog kaznenih djela prijetnje i oštećenja tuđe stvari, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja 41-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu. Također, 43-godišnjak je 21. svibnja 2025. godine osobno pristupio u prostorije policije te iskazao sumnju u protupravno djelovanje 41-godišnjaka, a obavljenim provjerama odnosno mjerama i radnjama iz nadležnosti policije nisu utvrđeni elementi prekršaja niti kaznenog djela po službenoj dužnosti - kažu iz PU zagrebačke.

Većina zabrinutih susjeda je noć provela kod rodbine i prijatelja.

- U šoku smo, dijelimo zid s tim prostorom. Pisali smo Gradu godinama da tu žive ljudi, a nije namjenjeno životu, da skvotaju, da nam se urušavaju zidovi, tresu prozori. Vedrana poznajemo jer nam je on bio kontakt za sve probleme. Kad je otvorio tu pizzeriju, umjesto dimnjaka su imali rupu u zabatnom zidu. Pale su cigle u dvorište, zvali smo ga, odmah je došao. Kad bi njihovi gosti radili probleme, ili kad bi nam se prozori tresli zbog buke, on je bio taj kojeg bismo zvali da reagira. Nismo se dublje poznavali, ali bio je jako pristojan i drag. Prije tri dana smo se pozdravili u prolazu, baš smo u šoku - govore šokirani susjedi iz Jukićeve, čije su zgrade odmah u nastavku na bivšu tvornicu Medika.

Svađu, kažu, nisu čuli u nedjelju, ali jesu par dana ranije.

- Ne znam točno oko čega, ali čuo sam Vedranov glas - govori jedan susjed.

I on i Hranjec su u Mediki skvotali, odnosno živjeli u tom napuštenom prostoru gdje je udruga AKC Attack organizirala koncerte, radionice i druge događaje. Osoba koja ih je oboje poznavala kaže da je situacija između Hranjec i Gračana eskalirala.

- Stalno je bilo problema, svi su joj govorili da se smiri ili da ode. On je tamo pokušavao održavati red, brinuo se o prostoru, obavljao neke popravke. Jako se pobunila kad je otvorio pizzeriju jer je to zgrada s crvenom naljepnicom i htjela ga je istjerati od tamo. Sad, koliko je bila u pravu oko toga da se tamo ne može baviti ugostiteljstvom, to je na službama koje su to na kraju i zatvorile. No u zadnje vrijeme je sve to eskaliralo, bilo je situacija u kojima ni meni nije bilo svejedno jer bi ona počela divljati. On nije bio živac, ali je imao taj jedan sukob kad ga je bivša udarila letvom, a on nju šakom - govori.

Naš izvor se referira na jednu presudu zbog nasilja, zbog koje je Gračanu izrečena kazna zatvora od deset dana, koja je ipak zamijenjena uvjetnom i novčanom kaznom. Tad je njegova bivša došla po bicikl koji je navodno bio njen, on joj ga je odbio dati, pa ga je udarila letvom. On ju je udario šakom i krenuo izlaziti iz prostorije, a ona je krenula za njim i nastavili su se međusobno udarati.

Prijatelji se opraštaju od Gračana

Gračan je bio umjetnik, biciklist i performer, prosvjedovao je za Varšavsku, a priveden je 2010. godine skupa s današnjim gradonačelnikom Tomaševićem. Na kraju je sud utvrdio da uopće nisu trebali biti privedeni. Godinu dana ranije je u bijelom odijelu htio puzati od početka Bogovićeve do Trga bana Josipa Jelačića u sklopu performansa 'Beli Zagreb grad', no i tad su ga priveli. U intervjuu za Zarez izjavio je da je Medika njegov poligon za stavaranje. Njegovi prijatelji su se javili 24sata, revoltirani komentarima na račun svog pokojnog prijatelja. Njihovo pismo objavljujemo u cijelosti.

Dečko iz malog grada Daruvara, velikih snova i još većeg srca. Nikada se nije uklapao u nametnuti sustav pa je svoj vlastiti put započeo putovanjem s Davorom Rostuharom 2003. godine – biciklom iz Zagreba do Egipta. Sve što je na tom putovanju vidio, naučio i doživio, po povratku je nesebično podijelio s drugima.

Inspiriran kibucima koje je iskusio u Izraelu, osnovao je prvu europsku verziju takve zajednice u Zagrebu – skvot Kiseljak. To je mjesto postalo utočište umjetnika i putnika koji su dolazili u Zagreb. Međutim, zbog stalnih napada mafije i skinheada, bio je prisiljen napustiti prostor jer mu je život bio ugrožen.

Nakon nekoliko godina, pružila mu se nova prilika u prostoru bivše tvornice lijekova – Medika. Taj prostor, dotad potpuno neiskorišten, prepoznao je kao idealan za okupljanje umjetnika, slobodnjaka i pripadnika underground scene. Tamo su se organizirale izložbe, performansi, druženja, zabave s alternativnom rock i techno glazbom – sve ono što je svijet već poznavao, a zatvorena Hrvatska tek trebala otkriti. Bio je začetnik underground scene u Zagrebu i šire.

U tim je prostorima otvorio i galeriju Jogurt, čije je svečano otvorenje posjetio i tadašnji ministar kulture Božo Biškupić. Sačuvane su kazete njegovih tadašnjih radova, a performansi koje je izvodio privlačili su publiku i potvrđivali njegov status u toj sceni.

No, kad se razočarao u umjetničku zajednicu – jer se unutar nje ništa suštinski nije mijenjalo, već se sve svodilo na akademske umjetnike s lošim radovima i ispijanje jeftinog vina iz plastičnih čaša – okrenuo se sportu. I tu je briljirao. Njegovi prijatelji trkači i biciklisti, kao i rezultati na aplikaciji Strava, potvrdit će da je bio među najboljima. I dalje drži najbolje vrijeme na usponu na Sljeme, a redovito je pobjeđivao na utrkama.

Sportom se bavio do posljednjeg dana svog života, a paralelno je nastavio živjeti i stvarati u Medici, omogućujući mlađim generacijama prostor za izražavanje. Mnogi mladi DJ-evi nastupali su ondje, održavali su se šahovski turniri, snimanja filmova i glazbenih spotova. Kad god bi ga netko pitao smije li koristiti prostor za kreativni rad, bez oklijevanja bi rekao: "Da." Nije bilo važno o kakvoj se umjetnosti radilo – svi su bili dobrodošli, svi su dobili priliku da se izraze.

Nažalost, bilo je i onih koji su to iskoristili na ružan način.

O njemu se nikad nije pisalo. Bio je čovjek iz sjene, bez potrebe za priznanjem ili slavom. Nije imao ega – želio je samo da kolektiv raste i da svi živimo bolje. Pogotovo oni koji nisu imali prilike, koji nisu imali podršku obitelji, kojima je pomoć bila potrebna.

Putovao je mnogo, i još više davao. Mnogi su ga znali – ne po titulama, već po osmijehu. Govorili su mu da mu ime "Vedran" savršeno pristaje jer se često smijao. Sve je razumio, nikoga nije osuđivao, nikoga omalovažavao. jer ga je tako radoznao zivot naučio da nikada ne znaš što se u nečijoj glavi događa, kakvu borbu netko vodi u tišini. Zato je birao razumijevanje i bio je najtužniji tom spoznajom da Medika postaje utočište uhljeba, dilera i iskorištavača. Borio se protiv toga do kraja.