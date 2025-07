Tko je bio ubijeni Vedran? Ulični preformer, aktivist i sportaš. Uhitili su ga s Tomaševićem...

Sonja Hranjec, transrodna žena osumnjičena je za ubojstvo 43-godišnjeg Vedrana Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u nedjelju oko 13.25 sati. U namjeri da ga usmrti, oštrim predmetom zadala mu je više ubodnih rana u tijelo, od čega je muškarac na mjestu preminuo, objavila je zagrebačka policija koja je u jutarnjim satima osumnjičenu prepratila na mjesto ubojstva. Hranjec je u ponedjeljak poslijepodne privedena u Remetinec. Pognute glave hodala je kraj policajca.

Još u travnju ove godine započele su nesuglasice između osumnjičene i žrtve. Prema neslužbenim informacijama, Hranjec i žrtva su se sukobili tada zbog čega je zvala policiju. S ubijenim uličnim preformerom Hranjec se dugo sukobljavala. Optuživala ga je za fizičke napade i prijetnje. Ubijeni Vedran Gračanin bio je ulični preformer, umjetnik, aktivist i sportaš.

Od Gračana se na društvenim mrežama oprostio putopisac Davor Rostuhar.

- Pisao sam dugo u noć tekst o Veci i pisanjem pokušavao umanjiti bol. A nije teško pisat o njemu, jer tu ima materijala za nevjerojatnu knjigu ili film. Koji je to lik bio! Skvoter, umjetnik, putnik, sportaš, rekorder, urbana legenda. Frend. U svemu čega se htio uhvatiti - rasturao je.

A onda sam zgužvao taj tekst i bacio ga u smeće, jer tako je nekako završila i njegova priča. S njim je umro i naš tajni plan da na pedesetu godišnjicu puta biciklom do Egipta ponovimo to epsko, inicijacijsko putovanje. Kakva bi to tek zaokružena priča bila. Prvo i zadnje veliko putovanje u životu. Ali život je taj koji piše glavnu priču. A njegovu je ispisao do kraja. Game over.

Osjećali smo tu igru na jedan suptilan, istančan način, otkrivali smo je zajedno. Jednom davno, u Damasku, kad smo ostali bez para i spavali na cesti, ali smo se već snažno prikvačili na onaj glavni kotač života i guštali u vožnji na najjače, igrom slučaja ostali smo i bez tenisica. Pogledali smo se, prasnuli u smijeh i u isto vrijeme izjavili: „Kako je jebena igra ovaj život! Najbolja koju smo igrali do sad!“. Nastavili smo dalje bosi. Ništa nam nije trebalo osim tog srca i osmijeha. Sve drugo život nam je servirao na pladnju kako se odmotavala cesta ispred nas.

Bilo je vrhunski igrati s tobom frende. Nadam se sad već rasturaš next level. R.I.P. Vedran Gračan 1982-2025 - napisao je Rastuhar.

Vedran Gračan javnosti je poznat kao aktivist koji je početkom prošlog desetljeća bio među najglasnijima u borbi protiv devastacije zagrebačkog javnog prostora. U ljeto 2010. sudjelovao je u prosvjedima u Varšavskoj ulici, protiveći se izgradnji trgovačkog centra investitora Tomislava Horvatinčića na Cvjetnom trgu. Tada je, zajedno s današnjim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, uhićen i optužen za remećenje javnog reda i mira. No sud ih je oslobodio svih optužbi i zaključio da policija nije imala zakonsku osnovu za njihovo privođenje, piše Dnevnik.hr.

Godinu dana ranije, Gračan je priveden zbog performansa Beli Zagreb grad, tijekom kojeg je u bijelom odijelu pokušao puzati od Bogovićeve ulice do Trga bana Jelačića, što je bio njegov umjetnički komentar na stanje u društvu.

Gračan je godinama djelovao na rubu institucionalne scene, kao umjetnik, alternativac i skvoter. Živio je u autonomnom kulturnom centru Medika, koji je opisivao kao mjesto stvaranja i eksperimentiranja. Posljednjih godina Gračanin je privlačio pozornost javnosti kao natjecatelj u trail utrkama i planinskom trčanju, gdje je redovito bilježio zapažene rezultate, a često i pobjede.