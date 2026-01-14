Početkom siječnja mediji su objavili fotografije i snimke na kojima su u skloništu As-Eko vidljivi psi s jasno izraženim rebrima, kukovima i kralježnicom, toliko pothranjeni da im se kosti ocrtavaju kroz kožu, kao i izrazito iscrpljene životinje pri čemu neki psi imaju otvorene rane i nesanirane ozljede
Prijatelji životinja podnijeli kaznenu prijavu: Psi su toliko gladni da im se kosti vide
Udruga Prijatelji životinja izvijestila je da je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te prijavu Državnom inspektoratu zbog, kako navode "zabrinjavajućeg stanja u skloništu za napuštene životinje tvrtke As-Eko u Šibeniku".
Poručili su kako je "krajnje vrijeme da Šibenik i ostali gradovi koji imaju ugovore s As-Ekom osnuju vlastito gradsko sklonište, koje će biti pod javnim nadzorom, uključivati lokalnu zajednicu, volontere i udruge te osigurati transparentno trošenje javnog novca i stvarnu zaštitu životinja".
Udruga je zbog težine javno dokumentiranih činjenica i ozbiljne ugroze dobrobiti životinja u slučaju As-Eka, zatražila da "nadzor provede Središnja veterinarska inspekcija u Zagrebu, a ne samo mjesno nadležna, koja unatoč višegodišnjim prijavama kontinuirano ne utvrđuje nepravilnosti u radu skloništa".
Početkom siječnja mediji su objavili fotografije i snimke na kojima su u skloništu As-Eko vidljivi psi s jasno izraženim rebrima, kukovima i kralježnicom, toliko pothranjeni da im se kosti ocrtavaju kroz kožu, kao i izrazito iscrpljene životinje pri čemu neki psi imaju otvorene rane i nesanirane ozljede, kažu udruzi.
Snježana Klopotan Kačavenda iz te udruge upozorila je da godinama prijavljuju As-Eko, no nema promjene te se pita hoće li nadležna tijela opet ignorirati stanje pothranjenih pasa, nastalo kroz dulje razdoblje nebrige, i onih koji su iz pretrpanih boksova izašli s teškim ozljedama, poput gubitka oka.
Tvrdi da direktor As-Eka umanjuje težinu vlastitih propusta navodeći da je u skloništu "samo četiri do pet" pothranjenih pasa.
Prijatelji životinja poručuju da je svaka izgladnjela i ozlijeđena životinja dokaz nebrige i institucionalnog propusta kada se privatno sklonište financira javnim novcem. Navode da As-Eko za brojne gradove i općine u više županija obavlja zbrinjavanje napuštenih životinja te samo od Šibenika i Splita godišnje uprihodi više od 100.000 eura.
Aktualni događaji pokazuju kontinuitet nebrige o psima jer je 2020. Mreža za zaštitu životinja upozorila da je prema službenom nalazu veterinarske inspekcije, "u razdoblju od 16 mjeseci u As-Eku umrlo čak 21,37 posto pasa, svaki peti pas u skloništu", kažu u udruzi.
(Hina)
