Obavijesti

News

Komentari 0
MILIJUNSKA ŠTETA?

Prijava EPPO-u zbog omiške obilaznice: Sporne odluke

Piše HINA,
ARHIVA - 2023. Fotografije iz zraka sa svečanosti spajanja mosta preko Cetine | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Udruge tvrde da se EU novac troši neracionalno, upozoravaju na sigurnosne rizike i moguće propuste u procedurama te traže istragu projekta

Udruga Volim Omiš i Savez za Poljica, zajedno s mjesnim odborima i građanskim inicijativama, podnijeli su prijavu Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) zbog sumnji na nezakonitosti, neracionalno trošenje EU-ovih sredstava i ozbiljne rizike u projektu Omiške obilaznice. Udruge u prijavi navode da postoje ozbiljne sumnje u zakonitost i ekonomičnost projekta, uključujući moguće povrede procedura, neracionalno trošenje javnog novca te značajne rizike za građane. Ističu da Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine prilikom izdavanja izmjena lokacijske dozvole nije uključilo Javnu ustanovu „More i krš“, što je zakonska obveza za zaštićeno područje Kanjona rijeke Cetine, te da Studija utjecaja na okoliš ne obuhvaća pristupne ceste niti kumulativne utjecaje zahvata.

Udruge upozoravaju i na neučinkovito korištenje EU-ovih sredstava - trenutno rješenje uključuje tri tunela, vijadukt i nasip s procijenjenom vrijednošću od 25–35 milijuna eura, dok alternativna, jeftinija i sigurnija varijanta s jednim tunelom i trasom izvan rizičnih litica nije razmatrana.

Također, neiskorištavanje dostupnog kamenog materijala za druge infrastrukturne projekte može dovesti do dvostrukog financiranja i dodatnih troškova.

Predsjednik udruge Volim Omiš Ivan Barišić kaže kako je nakon dva prosvjeda i peticija ovo bila posljednja mjera. „Čekamo neovisnu procjenu europskih institucija. Poslali smo nadležnim tijelima sve informacije jer se neracionalno troše sredstva EU-a. Šteta može doseći desetke milijuna eura, ako računamo samo razliku u cijeni jeftinije varijante s jednim tunelom“.

Barišić pojašnjava da je kamen koji će se eksploatirati iz tunela - 210 kubnih metara, procijenjen na 50 eura po kubiku, što bi moglo povećati troškove za više od 10 milijuna eura. Navodi i ozbiljan rizik za sigurnost ljudi i imovine zbog mogućih odrona, dok zahvati narušavaju zaštićeni krajobraz Kanjona Cetine.

Podsjeća da su političari primijenili stajalište oko projekta, prije izbora su bili protiv takvog rješenja, a sada su suzdržani ili ga toleriraju.

Udruge traže od EPPO-a ispitivanje nepravilnosti u korištenju EU-ovih sredstava, a od Ministarstva prostornoga uređenja obnovu postupka lokacijske dozvole uz uključivanje svih nadležnih tijela i transparentno preispitivanje projekta.

Naglašavaju da cilj inicijative nije zaustavljanje projekta, već zaštita javnog interesa, sigurnost građana, očuvanje okoliša i odgovorno upravljanje javnim i EU-ovim sredstvima.

Inicijativu podržavaju Udruga Volim Omiš, Savez za Poljica, Građanska inicijativa Spasimo ušće Cetine te mjesni odbori Priko, Zakučac, Punta - Stari grad i Duće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026